Акторка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія вагітна: чарівні фото

Українська співачка та акторка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія готується вперше стати мамою. Відповідною новиною артистка поділилась з прихильниками на інстаграм-сторінці.

Для Віри Кекелії та її чоловіка – музиканта Романа Дуди майбутня дитина буде первістком, тому зіркові батьки не стримують свого захвату. Вони взяли участь у чуттєвій фотосесії, на якій можна побачити округлий живіт співачки.

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Автором зйомки виступила фотограф Юлія Лузіна, яка у портфоліо має чимало еротичних світлин. Можливо, саме тому Віра Кекелія погодилась оголитись перед камерою, прикривши інтимні місця шифоновою тканиною. Ніжні світлини зачарували прихильників артистки.

Найпрекрасніше, що зі мною та Романом могло статися. Дякую,

– лаконічно написала Віра Кекелія.



Віра Кекелія вагітна / Instagram / @kekeliavera



Співачка Віра Кекелія вперше стане мамою / Instagram / @kekeliavera

Водночас Роман Дуда розмістив у мережі більш скромні знімки з вагітною коханою. Для фото Віра Кекелія приміряла білосніжну сукню, а її обранець – футболку і чорні джинси.

"Ми з моєю прекрасною Вірою Кекелією скоро станемо татом і мамою", – зворушливо підписав знімки він.

Цікаво, що пара познайомилась на зйомках шоу "Голос країни-7". Вже у жовтні 2017 році Віра Кекелія та Роман дуда вирішили офіційно одружитись. Артисти виступали вокалістами розважальних шоу, а дівчина долучилась до "Жіночого кварталу".



Віра Кекелія з Романом Дудою / Instagram / @romandudaofficial