10 липня дві голлівудські красуні – Джессіка Сімпсон і Софія Вергара – святкують день народження. Зірки прославились не тільки яскравими ролями, але й завдяки своїм пишним формам. Це надихнуло нас пригадати, які ж красуні також можуть похизуватись великим бюстом.

До своєрідного рейтингу увійшли як зіркові іменинниці та їхні голлівудські колеги, так і вітчизняні красуні. Про пишногрудих акторок та їхні еротичні фото дізнавайтесь у добірці 24 каналу.

Дивіться також Еротичні фільми з надто відвертими сценами, які захочеться повторити вдома: 18+

Софія Вергара

10 липня харизматичній Софії Вергарі виповнилось 48 років. Ця знаменита красуня вже увійшла в кінематограф, як королева гумору. Все тому, що комедії за її участю – "Завзяті шахраї", "Палкі втікачки", "Кухар на колесах", "Блондинка в шоколаді", "Ульотний транспорт" та інші – встигли розсмішити до сліз мільйони кіноманів.

Однак не менш успішно Софія Вергара веде свій блог в інстаграмі, де залюбки хизується пишним бюстом і стрункою талією. Акторка не приховує: ще у випускних класах в неї був 5 розмір грудей! І це, за словами Вергари, інколи було не даром, а справжньою проблемою.

Джессіка Сімпсон

Найбільше кіноманам запам'ятались стрічки Джессіки Сімпсон "Блондинка з амбіціями", "Кінозірка в погонах", "Побачення моєї мрії", "Секс гуру". У цих комедіях акторка і співачка постала як типова білявка, яка здатна проявити свій потенціал у кризових ситуаціях. Та, звісно, стереотипно героїні Джессіки Сімпсон стикаються з курйозними ситуаціями.

У житті ж акторка, як і її персонажі в кіно, не має наміру приховувати свою сексуальність. І ці фото зіркової іменинниці Джессіки Сімпсон доводять це.

Памела Андерсон

Та якщо мова йде про пишногрудих представниць Голлівуду перше ім'я, яке одразу ж згадають кіномани – це Памела Андерсон. Її найяскравішою роллю була участь у серіалі "Рятувальники Малібу", де всі глядачі могли помилуватись розкішною фігурою акторки.

Пишні форми ніколи не були приводом для комплексів, відтак навіть у 53 роки запальна Памела Андерсон з легкістю хизується своїм оголеним тілом у глянцях та в мережі.

Ви маєте це побачити Найвідвертіші фільми Анджеліни Джолі, в яких вона оголилась

Бейонсе

Всі звикли бачити Бейонсе в образі розкішної попдіви. Однак зірка вирішила реалізувати себе і як акторка. "Рожева пантера", "Одержимість", "Дівчата мрії", "Кадилак Рекордс", "Боротьба зі спокусою", "Життя як сон" – це далеко не весь список фільмів, у яких знялась знаменита красуня.

Водночас Бейонсе відома публіці не тільки своєю приголомшливою кар'єрою, але й любов'ю до відвертих суконь, які підкреслюють її пишні форми.

Сальма Гаєк

Ця голлівудська знаменитість, без сумніву, є секс-символом Голлівуду. І пишні груди Сальми Гаєк зіграли в цьому не останню роль, адже акторка завжди робить акцент на бюсті. Водночас у школі зірка не мала таких форм, тому завжди комплексувала, що інші дівчата одягають сукні з декольте.

Наразі на рахунку Сальми Гаєк – десятки успішних телепроєктів, зокрема, "Фріда", "Якось у Мексиці", "Бандитки", "Після заходу сонця", "Охоронець кілера", "Вічні". Не менш популярним є і блог актриси, де можна знайти багато пікантних фото в білизні чи відвертих сукнях.

Кейт Аптон

Та якщо попередні пишногруді зірки вже відомі усьому світу, то Кейт Аптон тільки починає свою акторську кар'єру. Модель знялась у фільмах "Інша жінка", "Як обікрасти хмарочос", "Стоянка" та вже отримала титул "Найкрасивішої зірки світу".

А також Найсексуальніші фото Керрі Бредшоу із серіалу "Секс і місто": 18+

Надія Мейхер

Та якщо говорити про вітчизняну кіноіндустрію, перша пишногруда красуня, яка спадає на думку – це Надія Мейхер. І кар'єра цієї талановитої зірки приголомшує не менше, аніж її голлівудських колег. Надія Мейхер здобула успіх завдяки гурту "ВІА Гра", реалізувала себе як ведуча та дизайнерка, а також зіграла у десятках телепроєктах.