Акторки "Крижаного серця" отримали зірки на Голлівудській алеї слави: фото з церемонії

Американські акторки Ідіна Мензел та Крістен Белл, які озвучили персонажів Ельзу та Анну, разом отримали іменні нагороди. Почесна церемонія відкриття для колег по знімальному майданчику відбулася одночасно вчора, 19 листопада.

Голлівудська алея слави завжди була і залишається почесним і бажаним місцем для тих, хто працює над індустрією розваг. На ній закарбовані імена знаменитостей та вигаданих персонажів, які здійснили неабиякий вклад в розвиток кінематографу, музики та телебачення. Відучора бронзових зірок на Голлівудському бульварі, довжиною у понад п'ять кілометрів, побільшало.

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48-річна Ідіна Мензел та 39-річна Крістен Белл ввійшли в світову історію кіно. Саме їхніми голосами заговорили персонажі мультфільму "Крижане серце", який продовжує встановлювати рекердні касові збори. Творіння американської кінокомпанії Walt Disney Pictures принесло авторам понад мільярд доларів і продовжує захоплювати шанувальників у всьому світі.

Індіна Мензел для урочистої події обрала розкішну шовкову сукню червоного кольору. Колишня актриса театру Крістен Белл з'явилася на нагородженні у стриманому образі: гольфі білого кольору та світлій довгій спідниці.



Акторки Ідіна Мензел та Крістен Белл на Голлівудській алеї слави / Instagram /@idinamenzel

На нагородженні актриси, які товаришують і в звичайному житті, були надзвичайно щасливі: обіймалися, вітали одна одну та з радістю позували перед об'єктивами камер.