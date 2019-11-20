Акторки "Крижаного серця" отримали зірки на Голлівудській алеї слави: фото з церемонії
Американські акторки Ідіна Мензел та Крістен Белл, які озвучили персонажів Ельзу та Анну, разом отримали іменні нагороди. Почесна церемонія відкриття для колег по знімальному майданчику відбулася одночасно вчора, 19 листопада.
Голлівудська алея слави завжди була і залишається почесним і бажаним місцем для тих, хто працює над індустрією розваг. На ній закарбовані імена знаменитостей та вигаданих персонажів, які здійснили неабиякий вклад в розвиток кінематографу, музики та телебачення. Відучора бронзових зірок на Голлівудському бульварі, довжиною у понад п'ять кілометрів, побільшало.
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Наші персонажі подорослішали, їх чекають нові пригоди і історії. І якщо ви думаєте, що самі за цей час змінилися і вам не сподобається новий мультфільм, то ви дуже помиляєтеся!
– ділилася передчуттями Крістен Белл напередодні виходу другої частини "Крижаного серця".
Нагадаємо, що одна з найочікуваніших прем'єр року "Крижане серце 2" відбудеться вже завтра, 21 листопада.
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