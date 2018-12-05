Акторку Хлою Морец застали за пристрасними поцілунками з моделлю: фотофакт

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Хлоя Морец закрутила новий роман
Хлоя Морец закрутила новий роман / www.vrak.tv

Днями мережу розбурхали знімки, зроблені папараці на вулицях вечірнього Малібу. На кадрах видно, як голлівудська акторка Хлоя Морец пристрасно цілує дівчину.

Прихильники зірки не встигли потужити за її стосунками з Брукліном Бекхемом, як голлівудська білявка закрутила роман з іншими знаменитостями. Так, всередині серпня Хлоя Морец сходила на романтичне побачення з актором фільму "Той, що біжить лабіринтом" Діланом О'Браєном. Тепер же зірка вирішила урізноманітнити своє особисте життя. 

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Як повідомляє The Daily Mail, Хлоя Морец почала зустрічатись із 27-річною американською моделлю Кейт Харрісон. Новоспечену пару помітили папараці на вулицях Малібу. Знаменитості не приховували своїх почуттів: посеред вулиці Хлоя та Кейт обіймались та палко цілувались. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений News of stars (@newsofs)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GT YAP (@canimbenvenus)

 

До слова, Хлоя Морец нещодавно зіграла роль підлітка, яка закохується в дівчину. Відтак у мережі припускають, що роман з моделлю може бути звичайним піаром фільму "Перевиховання Камерон Пост". 

Дивіться трейлер до фільму "Перевиховання Камерон Пост" (відео):

 

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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