Акторку Хлою Морец застали за пристрасними поцілунками з моделлю: фотофакт

Днями мережу розбурхали знімки, зроблені папараці на вулицях вечірнього Малібу. На кадрах видно, як голлівудська акторка Хлоя Морец пристрасно цілує дівчину.

Прихильники зірки не встигли потужити за її стосунками з Брукліном Бекхемом, як голлівудська білявка закрутила роман з іншими знаменитостями. Так, всередині серпня Хлоя Морец сходила на романтичне побачення з актором фільму "Той, що біжить лабіринтом" Діланом О'Браєном. Тепер же зірка вирішила урізноманітнити своє особисте життя.

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Як повідомляє The Daily Mail, Хлоя Морец почала зустрічатись із 27-річною американською моделлю Кейт Харрісон. Новоспечену пару помітили папараці на вулицях Малібу. Знаменитості не приховували своїх почуттів: посеред вулиці Хлоя та Кейт обіймались та палко цілувались.

До слова, Хлоя Морец нещодавно зіграла роль підлітка, яка закохується в дівчину. Відтак у мережі припускають, що роман з моделлю може бути звичайним піаром фільму "Перевиховання Камерон Пост".

Дивіться трейлер до фільму "Перевиховання Камерон Пост" (відео):

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.