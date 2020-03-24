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Акторку Іванну Сахно госпіталізували через коронавірус

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Іванну Сахно госпіталізували / Фото: Getty Images

Днями у відомої голлівудської та української акторки Іванни Сахно діагностували коронавірус. Спершу зірка була вдома на самоізоляції, а тепер повідомила про свою госпіталізацію.

У Іванни Сахно, яка відома за роллю дівчини Джеймса Бонда, 22 березня виявили коронавірус. Тест на Covid-19 показав позитивний результат. Тоді знаменитість закликала підписників залишатися вдома. Та вже сьогодні вона розповіла в інстаграм-сторіс про свою госпіталізацію.

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Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно забирає здоров'я та життя людей по всьому світу. Щодня стає відомо про тисячі інфікувань та сотні смертей від недуги. Серед хворих опиняються і зірки світового шоу-бізнесу.

22-річна Іванна Сахно розповіла, що симптоми захворювання у неї з'являлися не одразу. Вона відчувала біль у спині та легенях, була наявна носова кровотеча та підвищилася температура. Проте дівчина лікувалася вдома, перебувала на самоізоляції. Тепер вона повідомила про госпіталізацію.

Нагадую, залишайтеся вдома і мийте руки! Ця штука дуже неприємна, і я впевнена, що ви не хочете нею заразитися, як і ті, хто поруч з вами. Я під контролем, про мене подбали,
– підписала фото акторка.


Іванну Сахно госпіталізували / Instagram – Stories / @ivannasakhno

Зазначимо, станом на 23 березня у всьому світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більше, ніж 101 000 одужали. В Україні станом на 24 березня підтвердили 97 випадків інфікування, 3 з яких летальні. Одній людині вдалося одужати. Громадян закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Голлівуд Кіно LifeStyle
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