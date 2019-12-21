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Актриса Альона Мусієнко показала, як виглядала у дитинстві: фото

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Альона Мусієнко з сином / Instagram / @alonamusiienko

29-річна українська актриса і дружина Максима Омеляна Альона Мусієнко, яка здобула шалену популярність після виходу у світ фільму "Тіні незабутих предків, опублікувала рідкісні архівні знімки.

Альона Мусієнко наразі зробила паузу у кар'єрі, щоб присвятити себе материнству. Актриса на своїй сторінці в інстаграмі відкрила рубрику "Питання-відповідь", де розповіла про стосунки з чоловіком, догляд за дитиною та свою природну красу.

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За її словами, з дитиною дуже складно – фізично та морально, але вона є вдячною за такий період і свого сина. "Як би важко не було, це (материнство, – LifeStyle 24) безмежне щастя і особлива любов", – наголосила Мусієнко. 

На одне з питань "Чи є вони з чоловіком найкращими друзями" Альона відверто зізналася, що ні. "Я б цього дуже хотіла, але він дуже зайнятий... Постійно втомлений. Я б хотіла, щоб ми стали найкращими друзями. З часом, можливо, так і станеться", – розповіла актриса.

 

Також підписники в інстаграмі поцікавилися в Альони Мусієнко, чи в неї пишні губи від народження. Знаменитість вирішила відповісти на це своїми архівними знімками.

Альона Мусієнко
Альона Мусієнко у дитинстві / Instagram-Stories / @alonamusiienko

Альона Мусієнко
Альона Мусієнко у дитинстві / Instagram-Stories / @alonamusiienko

Також Альона Мусієнко запропонувала порівняти свої губи, матері і сина Домініка, щоб довести натуральну красу.


Мама Альони Мусієнко / Instagram-Stories / @alonamusiienko


Син Альони Мусієнко Домінік / Instagram-Stories / @alonamusiienko

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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