Актриса Альона Мусієнко святкує 1-річчя свого сина Домініка: зворушливі фото

Українська акторка, зірка фільму "Тіні незабутих предків" Альона Мусієнко протягом останнього року присвятила себе материнству. 9 жовтня 2018 року дівчина народила первістка – сина Домініка – від Максима Омеляна, брата ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

На своїй інстаграм-сторінці Альона Мусієнко публічно привітала сина з його першим роком. Знаменитість опублікувала фото, на якому вони з Домініком щиро усміхаються на камеру.

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У підписі зіркова мама залишила ніжні побажання на честь дня народження хлопчика.

Цей хлопчина не ходить, а бігає (так само, як в животику, коли я була вагітною). 8 зубчиків та 10 кг щастя! Налітали ми з тобою (Катар, Кіпр, Крит), наплавали, наїздили, наобіймались. Синочку, хай доля тебе любить так сильно, як ми тебе️,

– наголосила Мусієнко.

Додамо, що Альона Мусієнко вражає ідеальною фігурою через рік після пологів. Акторка регулярно публікує знімки у бікіні під час своїх подорожей. Дівчина вперше полетіла закордон з сином, коли йому було 5 місяців і три тижні. Локацією був Катар, місто Доха, де працював її чоловік.

Як згадує Альона, перший політ хлопчика пройшов добре, де він жодного разу не плакав, натомість усміхався стюардесам.

Це його перший політ і його перше море, перший відпочинок. Він вперше спілкується і усміхається з представниками майже всіх національностей світу. В нього стільки емоцій, все вперше,

– додала Мусієнко.

Хто така Альона Мусієнко? Українська актриса, фотомодель і телеведуча У ролі телеведучої розпочала роботу в 2012 році у ранковому шоу "Підйом" на Новому каналі. Дебютувала у кіно роллю в короткометражці режисера Павла Мартинова "Де коза була" (2012), згодом у фільмі режисера Любомира Левицького "Ломбард" (2013). Після цього отримала від нього ж пропозицію знятися у містичному трилері "Тіні незабутих предків" (2013).