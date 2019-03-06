Актриса Дрю Беррімор поділилась секретом успішної кар'єри в інтерв'ю Marie Claire: яскраві фото

Відома американська актриса та продюсерка Дрю Беррімор взяла участь в гламурній фотосесії для австралійського видання Marie Claire, а також дала декілька цінних порад у відвертому інтерв’ю.

Кіноактриса зізналась, що у своєму житті погоджувалась не на всі пропозиції від продюсерів та режисерів і саме це визначило її кар'єру. Незважаючи на доволі знамените походження (її дідусь, прадідусь та інші далекі родичі були відомими постатями в кінематографі), вона старалась сама пробивати стежку у своєму житті.

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Одного разу Стівен Спілберг сказав мені, що я буду отримувати багато пропозицій. І додав, що відмовляти – це нормально. Не продавайтеся просто тому що ви можете. Я дуже добре запам'ятала цю пораду, і він був абсолютно правий – компанії весь час стукали в мої двері і їх пропозиції звучали заманливо. У той час у нас з мамою не було грошей, але мені доводилося приймати рішення, які будуть результативні в довгостроковій перспективі. І це не завжди легко,

– поділилась Дрю Беррімор.



Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Marie Claire

44-річна актриса та племінниця Спілберга додала, що незважаючи на щоденний негатив, вона завжди старається залишатись оптимістом. Вона також вважає, що нова проблема сьогоднішнього суспільства – це соціальні мережі, які є "інструментом для поширення негативу".

"Життя прекрасне навіть незважаючи на те, що в ньому бувають досить важкі моменти. Я завжди кажу, що головне – оптимізм. Я не хочу, щоб мої діти бачили, як я страждаю від злих і підлих людей. Я хочу, щоб вони бачили – я вище цього і я протистою цьому з граціозністю і характером. Для мене завжди було дуже важливо вносити в цей світ позитив", – підсумувала зірка.



Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Marie Claire



Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Marie Claire