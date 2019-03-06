Актриса Дрю Беррімор поділилась секретом успішної кар'єри в інтерв'ю Marie Claire: яскраві фото

76 Читать новость на русском
Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia
Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Instagram / @drewbarrymore

Відома американська актриса та продюсерка Дрю Беррімор взяла участь в гламурній фотосесії для австралійського видання Marie Claire, а також дала декілька цінних порад у відвертому інтерв’ю.

Кіноактриса зізналась, що у своєму житті погоджувалась не на всі пропозиції від продюсерів та режисерів і саме це визначило її кар'єру. Незважаючи на доволі знамените походження (її дідусь, прадідусь та інші далекі родичі були відомими постатями в кінематографі), вона старалась сама пробивати стежку у своєму житті.

Читайте також: Розстібнута сорочка на голе тіло: 53-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії

Одного разу Стівен Спілберг сказав мені, що я буду отримувати багато пропозицій. І додав, що відмовляти – це нормально. Не продавайтеся просто тому що ви можете. Я дуже добре запам'ятала цю пораду, і він був абсолютно правий – компанії весь час стукали в мої двері і їх пропозиції звучали заманливо. У той час у нас з мамою не було грошей, але мені доводилося приймати рішення, які будуть результативні в довгостроковій перспективі. І це не завжди легко,
– поділилась Дрю Беррімор.

Дрю Беррімор для Marie Claire
Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Marie Claire

44-річна актриса та племінниця Спілберга додала, що незважаючи на щоденний негатив, вона завжди старається залишатись оптимістом. Вона також вважає, що нова проблема сьогоднішнього суспільства – це соціальні мережі, які є "інструментом для поширення негативу".

"Життя прекрасне навіть незважаючи на те, що в ньому бувають досить важкі моменти. Я завжди кажу, що головне – оптимізм. Я не хочу, щоб мої діти бачили, як я страждаю від злих і підлих людей. Я хочу, щоб вони бачили – я вище цього і я протистою цьому з граціозністю і характером. Для мене завжди було дуже важливо вносити в цей світ позитив", – підсумувала зірка.

Дрю Беррімор для Marie Claire
Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Marie Claire

Дрю Беррімор для Marie Claire
Дрю Беррімор для квітневого випуску Marie Claire Australia / Marie Claire

blog_ava
Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
сьогодні
5575
Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: Marie Claire Australia
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
5 березня 17:03 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
121
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
5 березня 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2042
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
5 березня 10:03 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
160
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
5 березня 09:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
8525
Київський торт – рецепт та поради з приготування
4 березня 20:44 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 3237
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук