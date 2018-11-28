Актриса Кетрін Зета-Джонс зізналась про "спустошення" через звинувачення чоловіка в харасменті

Активістка руху #MeToo та відома актриса Кетрін Зета-Джонс поділилась своїми переживаннями про скандальну історію, що виникла навколо її чоловіка Майкла Дугласа. На початку 2018 року його звинувачували у сексуальних домаганнях.

Причиною секс-скандалу, в який потрапив 74-річний актор Майкл Дуглас стали свідчення невідомої жінки про домагання актора. За її словами, це сталось більше 30 років тому і тоді вона була його співробітницею на знімальному майданчику.

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Сам кіноактор всі звинувачення відкинув. Тоді він запевнив, що такі звинувачення є "помилковими і сфабрикованими". Однак осторонь скандалу не залишилась його дружина Кетрін Зета-Джонс та спільні діти: 18-річний Ділан і 15-річна Керіс. 49-річна актриса для видання People розповіла, що вона почувалась "глибоко спустошеною".

Мої діти і я були глибоко спустошені цими твердженнями. Ця жінка виникла з нізвідки і звинуватила мого чоловіка. У мене була довга розмова з ним і дітьми. Діти сильно засмутилися і злякалися. Вони йшли в школу вражені,

– прокоментувала інцидент стурбована Кетрін.

Ця ситуація була особливо "гидкою" для неї, адже вона стала однією з перших, хто підтримав рух жінок проти сексуальних домагань #MeToo: "Це було дуже важке становище для мене, і, в розпал всього цього, це було огидно.

Втім, схоже, у подружжя наразі все гаразд, адже добу тому Кетрін опублікувала романтичне фото зі своїм чоловіком на морському узбережжі.

Хто такий Майкл Дуглас?Американський кіноактор та продюсер за час своєї творчої кар'єри мав безліч нагород: премію "Оскар" за участь у фільмах "Волл-стріт" (1987) та "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975), а також 2 премії "Золотий глобус", премію "Еммі" та премію "Гільдії кіноакторів США". Майкл Дуглас знявся у щонайменше 40 фільмах і займався продюсерством у близько 20 кінострічках. У 2010 році актора спіткала страшна недуга – рак гортані, і він навіть вже хотів попрощатись із життям, влаштувавши ще одну весільну церемонію з Кетрін перед смертю. Але він почав одужувати і в 2011 році зовсім оголосив про закінчення лікування.



Майкл Дуглас двічі був одружений: з Діандрою Лукер (1977-2000) і в них народився син Камерон, – у нього були проблеми з наркотиками, а шлюб з Кетрін Зетою-Джонс триває з 2000 року і по сьогодні. У 2013 році актор заявляв, що подає на розлучення з дружиною, але вже через кілька місяців вони відновили свої стосунки.