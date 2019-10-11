Акцент на груди: Єва Лонгорія прийшла на благодійний вечір у сміливому образі

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Єва Лонгорія у четвер, 10 жовтня, відвідала традиційний гала-вечір amfAR. На заході організовано благодійний аукціон, на якому збираються кошти до Фонду досліджень СНІДу.

Для світського заходу Лонгорія, яка вражаюче схудла після народження первістка у 2018 році, одягнула відверте плаття насиченого жовтого кольору.

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Сміливими виглядають розрізи на сукні, зокрема дуже глибокий і овальний виріз на декольте, яким Єва підкреслила пишні груди. Акторка доповнила вечірнє вбрання з гостроносими босоніжками на високих підборах, браслетами на зап'ястях і сережками. Стилісти зірки зробили їй насичений макіяж з акцентом на очах за допомогою накладних вій, а волосся зібрали у пучок.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Наразі Єва особисто не розповіла про подію на своїй сторінці в інстаграмі, але вона поширила архівне фото з коротким волоссям. У підписі зірка поцікавилася у шанувальників, чи варто їй повторити стару зачіску.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Єва Лонгорія
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