Акцент на оголене плече: стильний образ Пріянки Чопри у діловому стилі

Популярна індійська акторка Пріянка Чопра, яка у грудні 2018 року відгуляла весілля зі співаком Ніком Джонасом, відвідала 10-й щорічний саміт Women in the World у Нью-Йорку.

Пріянка Чопра потрапила в об'єктиви папараці у діловому образі. Зірка приміряла світло-сірий твідовий костюм від Ralph & Russo, спідниця якого звабливо підкреслила стрункі ноги акторки, а асиметричний піджак зробив акцент на відкритому плечі. Відтак аутфіт виглядав незвично і, водночас, цікаво.

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Образ дружини Ніка Джонаса доповнили пластикові туфлі на високих підборах і з шипами з колекції Sergio Rossi та маленька сріблясто-біла сумка Fendi. Також образ завершили сонцезахисні окуляри у стилі cat-eyes та білі масивні сережки.

Пріянка виступила на сцені під час саміту та пригадала про вчинок коханого, який повністю вразив її. Під час одного з їхніх перших побачень з Джонасом акторці несподівано подзвонили і їй довелося покинути коханого та поїхати. Нік не став заперечувати та підтримав дівчину.

"Я знаю, що ти б не досягла таких висот без важкої роботи, тому їдь на зустріч і повертайся", – процитувала чоловіка Чопра.



Пріянка Чопра / Getty Images



​Пріянка Чопра / Getty Images