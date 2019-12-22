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Акцент на спідницю: шведська принцеса Софія продемонструвала стильний образ

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Шведська принцеса Софія / www.gettyimages.com

Представниця шведської королівської сім'ї, дружина принца Карла-Філіпа може конкурувати за статус найстильнішої принцеси разом з такими іконами стилю як королева Іспанії Летиція, герцогиня Сассекська Меган Маркл та перша леді США Меланія Трамп.

Для публічного виходу на різдвяний концерт в Стокгольмі у суботу, 21 грудня, 35-річна принцеса Софія продемонструвала стриманий та ефектний "аутфіт".

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Софія одягнула однотонну чорну кофту і високі замшеві чоботи на невисоких стійких підборах. Акцентом в образі стала яскрава рожева спідниця довжини міді з поясом у тон. Чоловік Софії Карл-Філіп, який є спадкоємцем на престол, приміряв класичний синій костюм.

До королівського подружжя ввечері приєдналися шведські співачки Гладіс дель Пілар і Моллі Санден. 

Додамо, Софія вийшла заміж за Карла-Філіпа у 2015 році. Закохані виховують двох дітей – дворічного сина Олександра і однорічного принца Габріеля. Перед весіллям з принцом Софія була моделлю та брала участь у реаліті-шоу. Пара до весілля прозустрічалася п'ять років.

Шведська принцеса Софія
Шведська принцеса Софія / Getty Images

Шведська принцеса Софія
Шведська принцеса Софія / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Швеція
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