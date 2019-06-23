Акцент на талії: як розбавити нудний образ аксесуарами на прикладі королеви Йорданії

Йорданська королева Ранія відвідала книжковий магазин Kawon – творчий простір, відомий пропагандою культури читання та заохоченням молодіжних інновацій.

Ранія поспілкувалася з групою молодих чоловіків та жінок у книжковому магазині, який знаходиться в йорданському місті Мадаба, у неділю, 23 червня.

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Про це королева Йорданії повідомила на своїй сторінці в Facebook, а також опублікувала фото зі зустрічі. Для виходу дружина Абдалли II, яку вважають іконою стилю, традиційно підготувала простий образ, який є дуже стильним завдяки вдало підібраним яскравим аксесуарам.

Додамо, що Ранія є мусульманкою, відтак для неї та її шанувальників буде неприйнятно виходити у світ у відвертих та сексуальних вбраннях. Кожний її "аутфіт" є справді елегантним, який вдало підкреслює красу йорданської королеви.

На зустріч вона одягнула стильне вбрання кольору хакі, яке розбавила червоними сережками і поясом.



Королева Йорданії Ранія в Kawon / Facebook / @QueenRania



Королева Йорданії Ранія в Kawon / Facebook / @QueenRania



Королева Йорданії Ранія в Kawon / Facebook / @QueenRania



Королева Йорданії Ранія в Kawon / Facebook / @QueenRania