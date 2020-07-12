Модель та співачка Даша Астаф'єва ще до початку літнього сезону встигла засвітити свої розкішні форми у білизні й провокативних образах. Тепер зірка вражає апетитним тілом у купальнику насичено-жовтого кольору, який акцентує на її пишних грудях.

Секс-символ українського шоу-бізнесу влаштувала відпочинок на пляжі та не змогла не похизуватися в інстаграмі формами у купальнику, який підкреслював принади її тіла. Зірка поширила фото у повен зріст і воно одразу ж підірвало мережу – понад 22 тисячі лайків за добу.

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Аби засмагати на сонці й насолоджуватися релаксом у воді Даша Астаф'єва одягла яскравий купальник жовтого кольору, який не оминуть увагою інші відпочивальники. Проте захопливі погляди на пляжі зірці гарантують її фантастичні форми. Бюстгальтер на тонких бретелях спокусливо підкреслював великі груди моделі, а трусики на тонких зав'язках не заважали демонструвати стрункий підтягнутий живіт і жіночні лінії тіла.

Волосся Даша Астаф'єва зібрала у пучок, а з прикрас залишила ланцюжки та браслети. Вона фотографувалася босоніж і без косметики, показавши свою природність. Поза знаменитої красуні ефектно акцентувала й на гарних стегнах.