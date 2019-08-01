Аль Пачіно і Роберт де Ніро з'явилися в першому тизері до фільму "Ірландець": захопливе відео

Перший офіційний тизер до фільму "Ірландець", режисером якого виступив відомий американський сценарист і продюсер Мартін Скорсезе, днями з'явився в мережі. В головних ролях легендарні Аль Пачіно та Роберт де Ніро.

Короткий відеоролик з фрагментами з фільму "Ірландець" з'явився на YouTube-каналі стримінгового сервісу Netflix. Варто відзначити, що гангстерська драма Мартіна Скорсезе стане його першим проектом для американської компанії.

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А ще більш захопливим фактом є те, що сюжет картини заснований на реальних подіях. У фільмі розповідатиметься про злочинця, а саме найманого вбивцю Френка Ширане. Роль найманого криміналіста виконав 75-річний Роберт де Ніро. Компанію на знімальному майданчику легендарному акторові склав не менш культовий артист – 79-річний Аль Пачіно. Також до акторського складу фільму "Ірландець" увійшли Джо Пеші, який зіграв одного зі злочинців у двох перших частинах "Сам удома", і Гарві Кейтель.

Варто відзначити, що у зйомках картини знімальна команда використовувала дорогі технології, аби відтворити реальний вигляд героїв у різному віці, починаючи від 30 років, закінчуючи сімдесятьма. Роберт де Ніро, який зіграє вбивцю, постане молодим у фільмі завдяки використанню цифрової обробки. Прем'єра "Ірландця" у світі запланована на 27 вересня, однак для користувачів Netflix вона буде доступною через два місяці, 27 листопада.

Дивитися тизер фільму "Ірландець": відео