Аль Пачіно знову самотній: чому його покинула 40-річна обраниця

Голлівудський актор Аль Пачіно у 79 роки знов може гордо називати себе холостяком. Днями його обраниця Меітал Дохен дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що вони більше не разом. Акторка не приховувала, що чимала різниця у віці стала причиною розриву.

Відверто про особисте життя вона розповіла у новому випуску ізраїльського видання La'Isha magazine, передає The Daily Mail. За словами Меітал Дохен, головною причиною розриву стала 39-річна різниця у віці. Акторка усвідомила, що має роман з літньою людиною, тому й прийняла рішення піти від Аль Пачіно.

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Важко бути разом з таким старим чоловіком. Тривалий час я намагалася це заперечувати, але тепер розумію, що насправді він вже літня людина. Велика різниця у віці – це важко. Тому, незважаючи на мою щиру любов до нього, наш роман закінчився досить швидко,

– розповіла вона.

Журналісти видання також поцікавились, чи залишила Меітал Дохен подарунки від Аль Пачіно. Та на це питання акторка відповіла, що культовий актор Аль Пачіно купував їй тільки квіти.

"Як я можу чесно сказати, що він не любив витрачати на мене гроші? Він тільки періодично купував мені квіти", – заявила зірка.

Розрив не був болісним ані для Меітал Дохен, ані для Аль Пачіно. Колишня пара залишала дружні стосунки. А от акторка, згідно з інстаграм-сторінкою, вже насолоджується свободою. У мережі вона опублікувала пікантне фото, яке лаконічно підписала: "Бути вільною".

Вперше про роман Аль Пачіно і Меітал Дохан журналісти заговорили восени 2018 року. Закохані вирішили не афішувати своїх стосунків, уникаючи спілкування з пресою. Однак на червоних доріжках Аль Пачіно гордо красувався зі своєю обраницею, не приховуючи почуттів до неї. Востаннє пара поставала перед камерами на прем'єрі фільму "Ірландець", що пройшла у Лос-Анджелесі в жовтні 2019 року.

Аль Пачіно завжди обирав молодших за нього красунь. До цього роману культовий актор мав стосунки з Люсіль Солою – мамою моделі Каміли Марроне. Різниця у віці між ними становила 36 років. З нею чоловік навіть хотів вперше одружитись, однак пара вирішила розлучитись. Окрім цього, знаменитому ловеласу приписували чимало романів з зірками. І хоч Аль Пачіно жодного разу йшов до вівтаря, він має трьох дітей – доньку Джулію, та близнюків Антона й Олівію від Беверлі Д'Анджело.