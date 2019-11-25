Аль Пачіно з'явився у новому трейлері гостросюжетного серіалу "Мисливці": відео

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Аль Пачіно у серіалі "Мисливці" / IMDb

Вихід драматичного американського серіалу "Мисливці" (Hunters) 2020 року запланований на ресурсі Amazon Video. Так, сервіс Amazon показав новий тизер-трейлер очікуваного трилера з Аль Пачіно в головних ролях.

Новий трейлер до серіалу "Мисливці" (Hunters) 2020 року з'явився на ютуб-каналі Amazon Prime Video.

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Як відомо, саме цей проєкт повинен стати дебютним на стрімінговому сервісі Amazon Video у наступному році, проте точну дату прем'єри поки що не називають.

За сюжетом, події розгортаються в альтернативній реальності у 1997 році в Нью-Йорку. Саме сюди після Другої світової війни втекли сотні нацистських офіцерів, які планують створити четвертий рейх. Однак групи мисливців-вбивць отримають завдання – переслідувати злочинців і перешкодити їхнім планам.

В серіалі знялися Аль Пачіно, який також зіграє головну роль у фільмі "Ірландець", Логан Лерман, Джош Реднор, Джинні Берлін та інші голлівудські зірки.

"Мисливці": дивитися трейлер до серіалу з Аль Пачіно

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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