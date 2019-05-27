"Аладдін": килим, лампа, три бажання

Гай Річі, найвідоміший хуліган великого кіно, потрапив в Діснейленд і загубився в арабській ночі.

Це зовсім не "Великий куш" і не "Карти, гроші, два стволи", за які ми всі знаємо і любимо режисера. Це навіть не "Шерлок" і не "Король Артур", які добряче відстають від улюблених фанатами "гайрічівських" фільмів. "Аладдін" – той же мультик з далекого 1992-го, тільки знятий як ігрове кіно, в яке помістили знайому історію, приправивши оновленими саундтреками і синім Віллом Смітом, який, без сумніву, "робить" фільм.

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"Аладдін": офіційний кадр з фільму

До чого тут Гай Річі? Хороше питання. Зрештою, режисер чудово знімає фільми про хлопців з вулиці, які здобувають бажане завдяки гострому розуму, харизмі і вправним рукам. Аладдін – саме такий персонаж. Тому купуйте квитки у кіно, щоб в Дісней могли сповна нажитись на ностальгії, яку відчує кожен, хто неодноразово дивився мультфільм на касеті в дев'яностих. Перші ж кадри видають знайому пісню про арабські ночі і після цього об'єктивність частини аудиторії перетворюється на ностальгійні мандри в минуле. Трюк працює, глядач задоволений.

Сюжет "Аладдіна" майже не змінився: ви зустрінете і мавпочку-клептомана Абу з магічним дружбаном килимом, і зачаровану печеру з лампою, і синього джина з лімітом на три бажання, і неприємного візира Джафара з його балакучим папугою, і, звісно ж, принцесу Жасмін з її "кицею"-тигром і норовом, гідним принцеси. Змінились, хіба що, деталі. Наприклад, в новій версії "Аладдіна" більше фокусу на стосунках принцеси з вуличним крадієм.



"Аладдін": офіційний кадр з фільму

Можливо, через готовий наперед хід цієї історії там так мало місця залишається для Річі. Стиль режисера, на жаль, ледве проглядається за деталями знайомої казки. Його можна впізнати по сцені втечі з ринку, по роботі з декораціями, постановці трюків і монтажу загалом. Цього, відверто кажучи, мало для поціновувачів творчості режисера, але достатньо для перетворення "Аладдіна" в бадьорий фільм, який сподобається і дорослим, і малим.

"Аладдіна" багато критикували в мережі ще до прем'єри. За неправильну Жасмін, яка "недостатньо арабська", за перетворення Вілла Сміта на джина (а потім за те, що джин занадто синій). Але всі ці дошкульні зауваження гарно перекреслились виходом фільму у прокат. Наомі Скотт добре виглядає у ролі Жасмін, єгиптянин Мена Масуд не розгубився, почавши роботу у великому кіно одразу з головної ролі – Аладдіна, а Вілл Смітт і зовсім в ударі – періодично затьмарює інших персонажів і чудово виглядає у ролі джина, що читає реп.



"Аладдін": офіційний кадр з фільму

До речі, про реп. Український дубляж покриває весь фільм, включно із піснями, які перекладені і наспівані українською. Тому, якщо ви вже ж хочете почути справжній голос Сміта, та й решти персонажів, то рекомендуємо глянути кіно мовою оригіналу. Чи хоча би прослухати оригінальні саундтреки після перегляду "Аладдіна" українською.

Єдиний із персонажів, який виглядає дурнувато — це Джафар. Ну надто немічний негідник. Через жагу зосередити владу в своїх руках і нарешті почати хоч якусь війну, він впадає в істерики, які не посилюють статус серйозного поганця, а радше дискредитують його.



"Аладдін": офіційний кадр з фільму

Що ж, якщо ви, як і ми, ніколи не припускали побачити Гая Річі режисером казки, та ще й з чималою кількістю милих пісеньок, не поспішайте робити висновки. "Аладдін" Гая Річі – далеко не провальний, вдало переосмислений, фільм, якщо розуміти рамки і цілі, поставлені перед режисером. Рейтинг "Аладдіна" на IMDb – 7,2.

Аладдін: дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb