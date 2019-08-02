Алан Бадоєв розповів, скільки заробляє TAYANNA за рік

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Алан Бадоєв
Алан Бадоєв / Прес-служба

Український режисер та ведучий Алан Бадоєв вперше заговорив про річні гонорари популярних українських артистів Макса Барських і TAYANNA.

Про це Алан розповів в інтерв'ю блогеру Андрію Остапчуку, відео якого було опубліковано на YouTube-каналі 29 липня.

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За словами режисера, він не вірить та не налаштований на швидкий заробіток. "Все, що прийшло швидко, швидко йде. Я люблю йти як танк – повільно, але правильно", – заявив Бадоєв.

Як розповідає Алан, Макс Барських заробляє за рік близько трьох мільйонів доларів. Режисер додав, що всі гроші, зароблені артистом, завжди знаходяться в обороті.

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Натомість співачка TAYANNA заробляє  близько трьохсот тисяч доларів за рік. Як обіцяє Бадоєв, сума буде більшою, а для цього потрібен час. 

Ми дуже конкретно сегментували її ринок. Вона (TAYANNA) співає лише українською мовою. Все дуже поступово. Ми не робимо занадто "модні" пісні, а ті, які будуть жити довго,
– наголосив режисер.

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Теги: LifeStyle TAYANNA
Джерело: LifeStyle 24
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