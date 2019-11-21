Альбом Каньє Веста став найкращим за десятиліття: хто ще увійшов в рейтинг

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Альбом Каньє Веста став найкращим за останні 10 років / Фото з відкритих джерел

Американський репер Каньє Вест, який нещодавно почав глибше вивчати релігію, очолив список 100 найкращих музичних альбомів десятиліття. У першу десятку увійшли платівки таких зірок, як Бейонсе, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде та інші.

За версією іменитого видання Billboard, альбом Веста My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 року відкрив рейтинг найкращих платівок останнього десятиліття, а сотню закрив саундтрек Леді Гаги і Бредлі Купера до фільму "Народження зірки".

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У ЗМІ зазначають, що останні 10 років в музиці можна прослідковувати "прориви інді-рок-музикантів", а також "занадто великі, щоб провалитися, поп-блокбастери, видатні постаті в хіп-хопі та R'n'B і повернення класичних кантрі-записів". Зокрема у виданні нагадали, що у 2010 році в світі музики пророкували повільне зникнення такого явища, як музичні альбоми. Втім, новий рейтинг доводить протилежне.

Каньє Вест – My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010: слухати онлайн

10 найкращих альбомів за версією Billboard:

  • Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)
  • Beyonce – Lemonade (2016)
  • Frank Ocean – Channel Orange (2012)
  • Taylor Swift – Red (2012)
  • Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly (2016)
  • Kacey Musgraves – Golden Hour (2018)
  • Rihanna – Anti (2016)
  • Ariana Grande – Thank U Next (2019)
  • Robyn – Body Talk (2010)
  • Adele – 21 (2011)
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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Каньє Вест
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