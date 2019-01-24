Алек Болдуін визнав себе винним у побитті американця: несподівані деталі

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Алек Болдуін визнав себе винним у побитті американця
Алек Болдуін визнав себе винним у побитті американця / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Алек Болдуін визнав, що винний у травмуванні американця на парковці. Відтак він готовий понести покарання у вигляді штрафу та курсу управління гнівом.

Як повідомляє The Daily Mail, у середу, 23 січня, в Нью-Йорку відбулось судове засідання у справі 60-річного Алека Болдуіна. Голлівудський актор прийшов на розгляд звинувачення у супроводі свого адвоката. 

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Під час судового засідання Алек Болдуін визнав, що винен у побитті американця. Інцидент стався у листопаді 2018 року. Тоді Алек Болдуін накинувся з кулаками на чоловіка, який претендував на вільне місце на парковці. Після зухвалого нападу американця, ім'я якого не розсекречують, доправили до лікарні. А от сам Алек Болдуін загримів до поліцейського відділення. 

Алек Болдуін погодився пройти курс реабілітації з психологами, які навчать актора управляти своїм гнівом. Щоб закрити справу якомога швидше, голлівудський актор коротко відповів на питання судді та більше не коментував скандальний інцидент. 

Алек Болдвін після засідання суду
Алек Болдуін після засідання суду / Getty Imsges

За інформацією видання, Алек Болдуін не вперше потрапляє в такі скандальні ситуації. У 1990-их актора звинуватили у нападі на фотографа. Однак тоді служителі Феміди виправдали зірку. Згодом у 2000-их Алека заарештували поліцейські за порушення громадського порядку. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Скандал
Джерело: Lifestyle
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