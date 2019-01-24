Алек Болдуін визнав себе винним у побитті американця: несподівані деталі

Голлівудський актор Алек Болдуін визнав, що винний у травмуванні американця на парковці. Відтак він готовий понести покарання у вигляді штрафу та курсу управління гнівом.

Як повідомляє The Daily Mail, у середу, 23 січня, в Нью-Йорку відбулось судове засідання у справі 60-річного Алека Болдуіна. Голлівудський актор прийшов на розгляд звинувачення у супроводі свого адвоката.

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Під час судового засідання Алек Болдуін визнав, що винен у побитті американця. Інцидент стався у листопаді 2018 року. Тоді Алек Болдуін накинувся з кулаками на чоловіка, який претендував на вільне місце на парковці. Після зухвалого нападу американця, ім'я якого не розсекречують, доправили до лікарні. А от сам Алек Болдуін загримів до поліцейського відділення.

Алек Болдуін погодився пройти курс реабілітації з психологами, які навчать актора управляти своїм гнівом. Щоб закрити справу якомога швидше, голлівудський актор коротко відповів на питання судді та більше не коментував скандальний інцидент.



Алек Болдуін після засідання суду / Getty Imsges

За інформацією видання, Алек Болдуін не вперше потрапляє в такі скандальні ситуації. У 1990-их актора звинуватили у нападі на фотографа. Однак тоді служителі Феміди виправдали зірку. Згодом у 2000-их Алека заарештували поліцейські за порушення громадського порядку.