ALEKSEEV підтвердив стосунки з учасницею гурту "ВІА Гра" романтичними знімками

Український співак ALEKSEEV (Микита Алєксєєв), який часто влаштовує гастролі в Росії, підтвердив усі чутки про роман з вокалісткою "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Пара опублікувала романтичні знімки на інстаграм-сторінці, отримавши тисячі вподобань від прихильників.

Світлини закохані зробили під час одного з побачень. ALEKSEEV та Уляна Синецька позували на фоні вечірнього Єкатеринбурга. Знамениті артисти, яким вже давно приписували роман, не приховували ніжності, обіймаючи та цілуючи один одного.

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"Моя зірка", – зворушливо написав ALEKSEEV, додавши емоджі у формі серця.

Таким чином співаки офіційно підтвердили підозри журналістів про роман. Щоб уникнути нападів хейтерів, ALEKSEEV та Уляна Синецька заблокували дописи, відтак прихильники не змогли привітати їх.



ALEKSEEV закрутив роман з Уляною Синецькою / Instagram / @alekseev_officiel



Співак ALEKSEEV / Instagram / @alekseev_officiel



ALEKSEEV з солісткою "ВІА Гра"​ / Instagram / @alekseev_officiel

Романтичні фото ALEKSEEV та його обраниці / Instagram / @alekseev_officiel Що відомо про роман ALEKSEEV та Синецької? Ще на початку 2019 року журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що ALEKSEEV вирушив у мандрівку до романтичної Венеції. Саме там під час прогулянки його сфотографували з дівчиною, дуже подібною до Уляни Синецької – нової солістки гурту "ВІА Гра". Тоді на питання журналістів ALEKSEEV та його представники відмовлялись відповідати, не підтверджуючи чуток про романтичні стосунки артистів.

Вперше закохані здійснили публічний вихід у червні 2019 року. ALEKSEEV та Уляна Синецька прийшли на російську премію "Муз-ТВ", тримаючись за руки. В різних інтерв'ю співак намагався уникати питань про особисте життя та все ж зізнався, що про весілля зі своєю таємною обраницею мріє.