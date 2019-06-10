ALEKSEEV підтвердив стосунки з учасницею "ВІА гри" на російській премії "Муз-ТВ"

Український виконавець ALEKSEEV (Микита Алєксєєв) довгий час приховував роман з учасницею відомого жіночого гурту "ВІА гра" Уляною Синецькою. 7 червня на російській премії "Муз-ТВ", що відбулась у Москві, пара разом вийшла на червону доріжку, тримаючись за руки, тим самим офіційно підтвердивши свої відносини.

Ще на початку квітня 2019 року ALEKSEEV вирушив у мандрівку до романтичної Венеції, де його запримітили з дівчиною, дуже схожою на солістку гурту "ВІА Гра". Те, що співак мав відпустку та перебував в Італії, підтвердили представники ALEKSEEV, але коментувати будь-які фото- чи відеокадри він, як і дівчина, відмовлялися. В різних інтерв'ю співак намагався не коментувати його роман та все ж зізнався, що про весілля зі своєю таємною обраницею мріє.

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Але 8 червня він "відкрив завісу" на особисте життя та разом з Уляною прийшов на церемонію нагородження "Муз-ТВ" у Росії, де він часто гастролює.

Вчора було багато уваги в нашу сторону. А ми просто отримували задоволення від атмосфери на червоній доріжці премії "Муз-ТВ",

– йдеться в дописі ALEKSEEV в Instagram.

На спільній фотографії закохана пара стоїть разом, тримаючись за руки, та демонструє парний look: артист обрав коричневий костюм Gucci з квітковим орнаментом та білу сорочку, а солістка групи – звабливий топ і спідницю з розрізом від стегна бежевого кольору.



ALEKSEEV та Уляна Синецька підтвердили роман / Instagram / @alekseev_officiel

Хто такий Alekseev?Свою сольну кар'єру Alekseev розпочав на шоу "Голос країни". Після ефектної появи на проекті він стрімко увірвався в шоу-бізнес. Згодом артист відзначився чималими скандалами: Alekseev отримав російські премії "Муз-ТВ" та Ru.TV, а у 2018 виступив на Євробаченні від Білорусі.