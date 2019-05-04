Alekseev вперше прокоментував чутки про роман із солісткою "ВІА Гра"

На початку квітня ЗМІ вибухнули новиною: скандальний співак Alekseev, який продовжує гастролювати в Росії та отримує там премії, закрутив роман із вокалісткою "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Днями артист вирішив вперше прокоментувати ці чутки.

Як він зізнався під час ефіру на телеканалі "Україна", з російською співачкою знайомий майже 2 роки. А от на питання, чи насправді є роман між ним та Уляною Синецькою, Alekseev загадково відповів.

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Може так, може ні, хто знає. Ну, якщо говорити щиро, то я дуже і дуже обережно ставлюся до свого особистого життя, тому я завжди так неохоче про неї говорю. Трохи менше 2 років ми знайомі,

– розповів Alekseev.

Окрім цього, журналісти не оминули ще одного гострого питання, яке шириться у мережі. Прихильники Alekseev підозрюють, що артист взагалі належить до ЛГБТ-спільноти, тому й приховує деталі свого особистого життя.

"У мене є кілька знайомих друзів-геїв, до яких я нормально ставлюся, вони прекрасні люди, творчі, це їхній вибір, і я не в праві їх засуджувати. І я абсолютно це рішення приймаю. Але що стосується мене, звичайно, коли я про це чую, мені трохи смішно, бо всі, хто мене знає близько, і з ким я спілкуюся, розуміють, яка я людина. І розуміють, що це абсолютно неможливо. Але знову ж таки, я хочу визначити для всіх телеглядачів і для вас, що гомофобом я не є і до таких речей я ставлюся як сучасна людина", – додав Alekseev.

До слова, на початку квітня 2019 року Alekseev вирушив у мандрівку до романтичної Венеції. Артист відпочивав із дівчиною, дуже схожою на Уляну Синецьку – солістку гурту "ВІА Гра". Те, що співак має відпустку та перебуває в Італії, підтвердили представники Alekseev. Однак коментувати, чи насправді Уляна Синецька склала компанію скандальному українцю, вони відмовились.

Хто такий Alekseev?

Свою сольну кар'єру Alekseev розпочав на шоу "Голос країни". Після ефектної появи на проекті він стрімко увірвався в шоу-бізнес. Згодом артист відзначився чималими скандалами: Alekseev отримав російські премії МУЗ-ТВ та Ru.TV, а у 2018 виступив на Євробаченні від Білорусі .

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