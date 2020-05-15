З онуки Муссоліні зняли санкції: що відомо про модель Алессандру, яку знають через дідуся

Сьогодні, 15 травня, президент Володимир Зеленський своїм указом зняв персональні санкції з семи осіб, серед яких опинилася онука Беніто Муссоліні Алессандра. 24 канал підготував для вас цікаві факти з життя близької родички фашистського диктатора.

Алессандра Муссоліні є знаменитою італійською акторкою та моделлю. Окрім цього, вона веде консервативну політичну діяльність і є відомою своїми ексцентричними заявами. Що ще знаємо про онуку Муссоліні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія Алессандри Муссоліні

Алессандра Муссоліні є дочкою третього сина фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Перш за все, вона відома завдяки прізвищу свого дідуся. Вона народилася в 1962 році в італійському місті Рим. Там вона навчалася в Американській закордонній школі. Після цього здобувала освіту в університеті Ріміні, де отримала звання магістра кіноменеджменту. Вона отримала роль у стрічці "Особливий день", яку номінували на Оскар в 1977 році, як найкращий іноземний фільм.

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Алессандрі вдалося реалізувати себе і у модельній сфері. Вона співпрацювала із журналом Playboy і ставала обличчям італійських та німецьких випусків. Проте на цьому не зупинилася і продовжила розвиватися у творчій сфері.



Модель Алессандра Муссоліні / Фото з відкритих джерел

У 1982 році світ побачив її альбом романтичних пісень Amore. Він був випущений лише в Японії і наразі є колекційною рідкістю.

Вже через сім років після цієї події Муссоліні вийшла заміж. Її обранцем став офіцер митної поліції Мауро Флоріані. У подружжя є троє дітей: Катерина, Кларисса та Романо. Зірка неодноразово наголошувала на тому, що пишається своїм знаменитим дідусем і близько року боролася, щоб її діти могли носити прізвище Муссоліні.

Згодом кар'єра в шоу-бізнесі стала менш цікавою і вона прийняла рішення податися в політику. У 1992 році їй вдалося перемогти на парламентських виборах від партії "Національний альянс". Через 9 років оголосила про створення власної партії "Соціальна ініціатива", проте їй не вдалося втриматися на плаву.



Алессандра Муссоліні / Facebook / @Alessandra Mussolini

2007 рік став справжнім потрясінням у політичній діяльності Муссоліні. Тоді вона заявила, що всі румуни є злочинцями. Це призвело до розпаду в Європарламенті націоналістичної коаліції "Ідентичність, традиція, суверенітет", де Алессандра була одним із членів.

Алессандра Муссоліні була спостерігачкою на псевдовиборах в так званих "ЛНР/ДНР". Після цього її активи були заблоковані та тимчасово обмежені. Їй заборонили в'їзд в Україну та видачу візи. Все це робилося для того, щоб запобігти виведенню капіталів з України.



Онука Беніто Муссоліні / Facebook / @Alessandra Mussolini