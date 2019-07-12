Алессандра Амбросіо насолоджується відпочинком на Ібіці: звабливі фото

Літо у самому розпалі! Більшість зірок вже спланували свої відпустки у спекотні країни, звідки хизуються гарячим відпочинком та фігурами. До прикладу, супермодель Алессандра Амбросіо відправилася у сонячну Іспанію зі своїм коханим Ніколо Одді.

Розкішні фото, зроблені на телефон, з відпочинку модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Закохані обрали Ібіцу для літньої подорожі та зупинилися у готелі Hacienda Na Xamena.

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На знімках Алессандра позує в басейні на фоні красивих скель та моря. Також модель не приховує почуттів до свого коханого бізнесмена, з яким зустрічається близько року.

"Навколо все синє-синє", – зазначила в коментарях знаменитість.



Алессандра Амбросіо / Instagram / alessandraambrosio

Селфі з бойфрендом Амбросіо підписала словами Боба Марлі: "Тому що я отримав твою любов. Любов, солодку любов, дорогий".

Алессандра Амбросіо з Ніколо Одді / Instagram / alessandraambrosio

Не втратила й Алессандра можливості похизуватися стрункою фігурою в закритому купальнику. Нагадаємо, що моделі у квітні виповнилося 38 років.



Алессандра Амбросіо / Instagram / alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / alessandraambrosio