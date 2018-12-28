Алессандра Амбросіо похизувалась стрункою фігурою на відпочинку з новим бойфрендом: фото

Бразильська супермодель, яка більш відома як "ангел" Victoria's Secret, знову засвітилась зі своїм новим бойфрендом Ніколо Одді. Закохані разом відпочивають на березі Атлантики. 37-річна модель позує перед камерами, хизуючись стрункою фігурою.

Пройдешній рік виявився дуже насиченим та емоційним для бразильської моделі Алессандри Амбросіо. У березні 2018 року вона оголосила про розставання зі своїм нареченим, каліфорнійським бізнесменом Джеймі Мазуром. Однак екс-"ангел" Victoria's Secret довго не сумувала і вже в жовтні з'явилась на публіці з новим бойфрендом. Ним виявився засновник італійського бренду Alanui Ніколо Одді.

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Ймовірно, наприкінці року модель захотіла відпочити від усього, що відбулося за пройдешній рік. Саме тому вона разом зі своїм новим коханим відправились на відпочинок на березі Атлантики. Новий знімок, на якому Алессандра Амбросіо спокусливо позує перед камерою, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Супермодель постала на фото у чорно-білому купальнику, який чудово підкреслив її шоколадну засмагу. 37-річна Алессандра стояла між двох великих каменів на фоні моря. Бікіні, в яких модель спокусливо позувала перед фотокамерою, лише підкреслили її пружні сідниці.

Папараці теж вдалось впіймати декілька кадрів з відпочинку Алессандри та Ніколо. Вони зафільмували, як новий коханий моделі намащує її спину кремом від засмаги, а також, як струнка Алессандра виходить з води на берег.



Алессандра Амбросіо і її новий бойфренд Ніколо Одді на відпочинку / Instagram / @dreamgirlale