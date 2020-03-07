Алессандра Амбросіо похизувалася пишними грудьми у відвертому купальнику: спекотні фото

Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно веселилася на карнавалі, тепер відпочиває на сонячних пляжах біля океану. Красуня опублікувала серію фото в купальнику, де похизувалася спокусливими грудьми.

Алессандра Амбросіо має струнку та привабливу фігуру, що неодноразово демонструвала у фотосесіях для рекламних кампейнів брендів нижньої білизни, купальників. Дівчина обожнює відпочивати на пляжах і ніжитися на сонці, тому на її інстаграм-сторінці часто можна побачити фото з відплочинку. Днями вона поділилася яскравими світлинами у бікіні.

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Модель відправилася у відпустку в теплу країну. 38-річна знаменитість обрала купальник від власного бренду GAL Floripa. Алессандра вирішила зробити акцент на грудях, тому поширила в мережі декілька кадрів, де гарно показала свої форми.

На обличчі в Амбросіо легкий макіяж, а волосся, після купання, зірка розпустила. Вона виглядає щасливою та задоволеною. Прихильники висловлюють свої захоплення в коментарях публікації. Не можна оминути увагою також погляд моделі, який зачаровує.



Алессандра Амбросіо показала пишні груди у купальнику / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо демонструє свої форми / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо позує на березі океану / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо показала пишні груди на березі океану / Instagram / @alessandraambrosio