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Алессандра Амбросіо похизувалася пишними грудьми у відвертому купальнику: спекотні фото

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Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно веселилася на карнавалі, тепер відпочиває на сонячних пляжах біля океану. Красуня опублікувала серію фото в купальнику, де похизувалася спокусливими грудьми.

Алессандра Амбросіо має струнку та привабливу фігуру, що неодноразово демонструвала у фотосесіях для рекламних кампейнів брендів нижньої білизни, купальників. Дівчина обожнює відпочивати на пляжах і ніжитися на сонці, тому на її інстаграм-сторінці часто можна побачити фото з відплочинку. Днями вона поділилася яскравими світлинами у бікіні. 

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Модель відправилася у відпустку в теплу країну. 38-річна знаменитість обрала купальник від власного бренду GAL Floripa. Алессандра вирішила зробити акцент на грудях, тому поширила в мережі декілька кадрів, де гарно показала свої форми.

На обличчі в Амбросіо легкий макіяж, а волосся, після купання, зірка розпустила. Вона виглядає щасливою та задоволеною. Прихильники висловлюють свої захоплення в коментарях публікації. Не можна оминути увагою також погляд моделі, який зачаровує.

 
Алессандра Амбросіо показала пишні груди у купальнику / Instagram / @alessandraambrosio


Алессандра Амбросіо демонструє свої форми / Instagram / @alessandraambrosio


Алессандра Амбросіо позує на березі океану / Instagram / @alessandraambrosio


Алессандра Амбросіо показала пишні груди на березі океану / Instagram / @alessandraambrosio

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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