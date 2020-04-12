Алессандра Амбросіо засвітила спокусливі форми у купальнику: гарячі кадри
39-річна бразильська модель вражає стрункістю у нових зйомках. Алессандра Амбросіо показала звабливі фото, на яких позує у яскравих купальниках поблизу океану.
На особистій інстаграм-сторінці Алессандра Амбросіо опублікувала гарячі світлини, які були зроблені до спалаху коронавірусу для кампейну її особистого бренду GAL Floripa. Зірка може похизуватися не лише оригінальними пляжними образами, а й неперевершеною засмагою та струнким тілом.
Читайте також Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку для відомо глянцю вдома: сміливі фото 18+
Модель приміряла купальники у кількох кольорах – насиченому синьому та пісочному. Незважаючи на дизайнерський підхід, головною окрасою фото стала сама Алессандра Амбросіо. У свої 39 років вона не соромиться роздягатися на камеру, адже ретельно дбає про форми.
Під час зйомки знаменитість засвітила підтягнутий живіт, стрункі ноги та спокусливе декольте. Легкий бриз та піщаний пляж довершили світлини. Сама ж Алессандра Амбросіо не забула про природну укладку та легкий макіяж.
Читайте також
-
Голос країни 10 сезон 13 випуск: хто з команди Тіни Кароль пройшов нокаутисьогодні , 22:46
-
Співачку Тетяну Буланову госпіталізували з підозрою на інсульт: як зараз почувається зіркасьогодні , 15:49
-
Ольга Фреймут зізналася про втрату духовного наставника: Він святийсьогодні , 17:44
-
Емілі Ратажковскі показала архівний спокусливий знімок: як модель виглядала у 17 роківсьогодні , 21:31
-
Джордж Клуні витратив понад 100 тисяч доларів на ляльковий будинок для своїх дітейсьогодні , 19:37
-
Наречена Віктора Павліка оголосила про можливе перенесення весіллясьогодні , 16:21