24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Алессандра Амбросіо засвітила спокусливі форми у купальнику: гарячі кадри

- Читать новость на русском
Алессандра Амбросіо засвітила спокусливі форми у купальнику / Instagram / @alessandraambrosio

39-річна бразильська модель вражає стрункістю у нових зйомках. Алессандра Амбросіо показала звабливі фото, на яких позує у яскравих купальниках поблизу океану.

На особистій інстаграм-сторінці Алессандра Амбросіо опублікувала гарячі світлини, які були зроблені до спалаху коронавірусу для кампейну її особистого бренду GAL Floripa. Зірка може похизуватися не лише оригінальними пляжними образами, а й неперевершеною засмагою та струнким тілом. 

Читайте також Белла Хадід влаштувала еротичну зйомку для відомо глянцю вдома: сміливі фото 18+

Модель приміряла купальники у кількох кольорах – насиченому синьому та пісочному. Незважаючи на дизайнерський підхід, головною окрасою фото стала сама Алессандра Амбросіо. У свої 39 років вона не соромиться роздягатися на камеру, адже ретельно дбає про форми. 

Під час зйомки знаменитість засвітила підтягнутий живіт, стрункі ноги та спокусливе декольте. Легкий бриз та піщаний пляж довершили світлини. Сама ж  Алессандра Амбросіо не забула про природну укладку та легкий макіяж. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
11 квітня 14:53 Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають
11 квітня 11:34 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
11 квітня 10:32 Алессандрі Амбросіо – 39! 4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 квітня 18:30 Найкращі фільми 2020 року, які вже доступні в онлайн
Юлія Михайлова
10 квітня 16:47 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин