Алессандра Амбросіо засвітила спокусливі форми у купальнику: гарячі кадри

39-річна бразильська модель вражає стрункістю у нових зйомках. Алессандра Амбросіо показала звабливі фото, на яких позує у яскравих купальниках поблизу океану.

На особистій інстаграм-сторінці Алессандра Амбросіо опублікувала гарячі світлини, які були зроблені до спалаху коронавірусу для кампейну її особистого бренду GAL Floripa. Зірка може похизуватися не лише оригінальними пляжними образами, а й неперевершеною засмагою та струнким тілом.

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Модель приміряла купальники у кількох кольорах – насиченому синьому та пісочному. Незважаючи на дизайнерський підхід, головною окрасою фото стала сама Алессандра Амбросіо. У свої 39 років вона не соромиться роздягатися на камеру, адже ретельно дбає про форми.

Під час зйомки знаменитість засвітила підтягнутий живіт, стрункі ноги та спокусливе декольте. Легкий бриз та піщаний пляж довершили світлини. Сама ж Алессандра Амбросіо не забула про природну укладку та легкий макіяж.