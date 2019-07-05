Алессандра Амбросіо засвітила стрункі ноги на новій обкладинці Harper's Bazaar Taiwan

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка добре відома як "ангел" Victoria's Secret, знялася для серпневої обкладинки Тайванської версії Harper's Bazaar. На лицевій сторінці 38-річна зірка похизувалася засмаглими ногами.

Початок липня вражає кількістю розкішних обкладинок з улюбленими знаменитостями. До прикладу, у британському номері Elle знялася індійська красуня Пріянка Чопра. А от для літнього номера Harper's Bazaar Тайвань знялася гаряча бразильська модель Алессандра Амбросіо.

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Вона позувала перед камерою фотографа у темній шовковій сукні від Balenciaga, яка нагадувала сексуальний домашній халатик. Вона сиділа на червоному шкіряному сидінні кабріолета, які відмінно контрастували з її засмаглими ногами та темним вбранням.