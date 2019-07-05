Алессандра Амбросіо засвітила стрункі ноги на новій обкладинці Harper's Bazaar Taiwan

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Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка добре відома як "ангел" Victoria's Secret, знялася для серпневої обкладинки Тайванської версії Harper's Bazaar. На лицевій сторінці 38-річна зірка похизувалася засмаглими ногами.

Початок липня вражає кількістю розкішних обкладинок з улюбленими знаменитостями. До прикладу, у британському номері Elle знялася індійська красуня Пріянка Чопра. А от для літнього номера Harper's Bazaar Тайвань знялася гаряча бразильська модель Алессандра Амбросіо.

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Вона позувала перед камерою фотографа у темній шовковій сукні від Balenciaga, яка нагадувала сексуальний домашній халатик. Вона сиділа на червоному шкіряному сидінні кабріолета, які відмінно контрастували з її засмаглими ногами та темним вбранням.

 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: LifeStyle 24
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