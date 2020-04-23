Алессандра Амбросіо знялася для іспанського глянцю: спокусливі фото у пляжних образах

Нині бразильській супермоделі довелося відмовитися від зйомок для обкладинок та світових брендів. Проте Алессандра Амбросіо продовжує тішити прихильників результатами фотосесій, які відбулися до спалаху коронавірусу. Так, зірка постала на травневій обкладинці іспанського глянцю Elle.

В умовах пандемії моделям та манекенницям доводиться чаклувати над своїми образами для домашніх зйомок самостійно. Проте безліч фешн-фотосесій знімають задовго до їхнього виходу у світ. Саме тому 39-річна Алессандра Амбросіо прикрасила обкладинку травневого випуску іспанського Elle.

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Локацією для світлин став безлюдний пляж на узбережжі Середземного моря. Хоч для зйомки знадобилося мінімум одягу, проте дизайнерами вбрання виступили провідні будинки моди та популярні бюджетні марки – Dior, Fendi, Zara, El Corte Ingles, Lebor Gabala.

На обкладинці Алессандра Амбросіо позувала в смугастому светрі кольору веселки з об'ємним пучком на голові. На особистій сторінці в інстаграмі зірка прокоментувала вибір стилістів, зазначивши, що look символізує впевненість у світлому щасливому майбутньому.

В інших образах моделі переважають теплі відтінки. На піщаному пляжі вона приміряла суцільні купальники з глибоким декольте білого, кремового та кольору хакі, які акцентували на пишному бюсті та тендітній фігурі Алессандри Амбросіо. Серед аутфітів були й стильні жакети, широкі штани, капелюшки та топи. Знаменитість не ховала тонку талію та стрункі ноги за об'ємним одягом. Вона вкотре показала не лише своє розкішне тіло, а й нев'янучу вроду.



Алессандра Амбросіо знялася для іспанського Elle / Фото: Elle