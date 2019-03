"Алібі" повертається: сестри Завальські заявили про відродження гурту

Cестри Анна та Ангеліна Завальські, чий дует "Алібі" був популярним з 2001 по 2012 роки, оголосили про возз'єднання колективу. Дует сестер називається The Alibi Sisters, а перший після тривалої паузи концерт групи пройде 17 травня.

Перший концерт оновленої групи відбудеться в травні, на якому співачки виконають старі хіти і представлять нові пісні. Про це Анна Завальська написала на своїй сторінці в Facebook

Dear friends! Now it's official і так, щоб напевно вже було... " Час вчить нас прощати... – ти інша, я не та. Значить, можна все почати з чистого листа". Ми починаємо творити нову главу нашої музичної історії,

– повідомила одна з сестер.

Додамо, що сестри Завальські почали музичну кар'єру з дитинства. Вони співпрацювали з продюсером і композитором Дмитром Клімашенком та співали в гурті "Капучіно".

Згодом над продюсуванням дочок працював їхній батько Олександр Завальський. Гурт "Алібі" здобув успіх завдяки таким хітам, як "Да или нет", "С чистого листа".

Алібі – "Да или нет": дивіться відеокліп