Ексучасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук позувала у ніжній фотосесії. Дівчина похизувалася стрункою фігурою та продемонструвала розкішний образ.

На особистій сторінці Аліни в інстаграмі з'явився ролик, на якому вона постала у сексуальному вбранні. Дівчина взяла участь у зйомках для одного із журналів.

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Образ Аліни Ляшук

Красуня постала перед камерою у сукні бежевого кольору з високим розрізом на нозі. Таке вбрання продемонструвало її стрункі ноги та підкреслило спокусливу фігуру. Такий аутфіт вона доповнила червоними туфлями-човниками на підборах з бантиком.

Довге волосся Аліна вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж у ніжних тонах з акцентом на очах.

Судячи з геолокації, фотосесія відбувалася у Тернополі. Аліна позувала у одній із місцевих кав'ярень, яка створювала затишну атмосферу. Як завжди, дівчина зображена із усмішкою на обличчі та випромінює лише позитивні емоції.