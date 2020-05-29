Народна улюблениця із десятого сезону шоу "Холостяк" Аліна відверто розповіла, як склалося її життя після участі в проєкті. А також вона зізналася, чи залишилися почуття до Максима Михайлюка.

Аліна завітала на пост-шоу "Холостяка-10", де розповіла про своє життя після того, як завершилася їхня з Максимом романтична історія. Дівчина активно веде особисту сторінку в інстаграмі. А також після проєкту Аліна здійснила одне бажання.

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Життя Аліни Ляшук після участі в шоу "Холостяк-10"

Аліна зазначила, що у зв'язку із ситуацією в країні, декілька місяців вона перебуває вдома на карантині. Проте після завершення знімань проєкту вона встигла реалізувати мрію, яка виникла зовсім нещодавно.

Відразу після моєї участі в проєкті я пройшла відбір на роботу стюардесою. Макса можу назвати своїм ідейним натхненником,

– зізналася Аліна.

Почувши це, Максим зазначив, що найчастіше пілоти будують стосунки та сім'ї саме зі стюардесами. Це стається, бо робочі графіки дуже схожі і вони можуть більше часу проводити разом. Також "Холостяк" наголосив, що пройти кастинг на стюардесу досить складно, адже такі дівчата повинні відповідати суворим психологічним критеріям.

Чи є у Аліни романтичні стосунки?

Щодо романтичних стосунків, то Аліна розповіла, що її часто запрошують на побачення, проте вона відмовляється. Дівчина вважає, що не потрібно морочити голову, коли розумієш, що у тебе з цією людиною немає спільного майбутнього. Під час ефіру було видно, що ексучасниця "Холостяка" досі відчуває симпатію до пілота Максима.