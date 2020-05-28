Аліна з "Холостяка-10" зізналася, що написала Максиму після того, як покинула проєкт: деталі

Ексучасниця десятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Аліна була відритою та щирою на проєкті, тож тепер не тримає жодних секретів і після завершення шоу. Дівчина зізналася, що після того, як покинула проєкт написала Максимові, бо ще щось відчувала до нього.

Аліна заявила у своєму інстаграмі, що для неї історія завершилася ще у січні, їй було досить складно після проєкту, тож в якийсь момент вона вирішила написати головному герою шоу "Холостяк".

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"Мені було незвично і незрозуміло. Я навіть тоді ще написала Максу своє звичне вітання "салют хелоу" (не знаю для чого і чого), але я не соромлюся і не приховую цього. Тому що, якщо людина дійсно відчувала хоча б щось (говорю про себе), то це не може пройти за один день, тому, мабуть, я хотіла спробувати", – заявила дівчина.

За словами ексучасниці, тоді вона знала Максима лише такого, якого бачила 2-3 рази на тиждень. Максим, якого вона пам’ятала зі зустрічей, і той Максим, якого вона побачила після ефірів – різні люди.

Коли ви мені писали: "він ще зрозуміє кого втратив та відпустив", "він пошкодує". Дякую вам за підтримку, але ні. Нічого він не зрозуміє! Тоді він зробив правильний вибір, тому що ми різні! В нас інші поняття, погляди, життєві принципи та цінності,

– резюмувала дівчина.

Аліна зазначила, що вдячна в першу чергу собі, що пішла на кастинг і пройшла всі ті етапи.

Це ще більше загартувало її сильний характер.

Що відомо про вихід Аліни з шоу "Холостяк"

24-річна Аліна покинула проєкт "Холостяк" за декілька кроків до фіналу. Шоу для дівчини завершилося на дев’ятій церемонії троянд. Прощаючись з дівчиною, Максим заявив, що в неї ще не дуже великий досвід, тож для того, аби зробити свій вибір остаточно, їй доведеться зробити ще багато помилок, щоб чітко розуміти, кого вона хоче бачити поряд з собою.

У машині дівчина висловилася про учасниць, які залишилися та заявила, що її суперниці не чесні.

"Хто там чесний? Я з ними жила і чула, про що вони говорять. Даша хоче гуляти, Дана теж знову вирішила трохи оновити собі Instagram, щоб пішла активність. Христина ще не розібралася зі своїми попередніми відносинами. Дівчина трохи забрехалася. Йдучи на проєкт, у неї були стосунки. Макс говорив мені про помилки – нехай він сам їх і зробить", – сказала дівчина.