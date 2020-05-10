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Аліна з "Холостяка-10" зворушливо привітала маму зі святом: Ви моє щастя

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Учасниця "Холостяк 10" Аліна
Учасниця "Холостяк 10" Аліна / Instagram / @lionilal

Ексучасниця десятого сезону шоу "Холостяк" зворушливо привітала свою маму зі святом. Вона опублікувала ніжний допис та поділилася архівними світлинами.

День матері – свято, коли ми вкотре можемо висловити свою любов до найрідніших. Ненька відіграє велику роль у житті кожного. Для Аліни, яка цьогоріч брала участь у шоу "Холостяк", мама є найкращою подругою. Вона привітала її на особистій сторінці в інстаграмі

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На першому кадрі Аліна зображена разом із мамою Іриною Володимирівною. Вони позують на катері в костюмах для занурення під воду. Очевидно, фото було зроблене на відпочинку. Волосся зібрала у гульку, а на обличчі не робили макіяж. Особливого шарму цій світлині додають усмішки Аліни та її мами.

Холостяк
Аліна з "Холостяка-10" та її мама / Instagram / @lionilal

На наступному знімку бачимо Ірину Володимирівну саму. Вона позує, сидячи за столиком кав'ярні. Світлина зроблена ввечері, ймовірно, також у відпустці. Мама учасниці "Холостяка" незмінно усміхається.

Холостяк
Мама ексучасниці "Холостяка-10" Аліни Ірина Володимирівна / Instagram / @lionilal

У дописі під фото Аліна зазначила, що мама – її щастя та вірна подруга, яка завжди зрозуміє та підтримає. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle День матері Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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