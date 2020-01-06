Аліна Байкова топлес засвітила сідниці: пікантні фото

Українська модель Аліна Байкова поділилася із шанувальниками гарячими знімками зі свого зимового відпочинку на острові Сен-Бартельмі, який розташований у Карибському морі.

Байкова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі серію оголених спокусливих фотографій.

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На знімках супермодель позує топлес, повернувшися до камери спиною. На еротичних світлинах зірка засвітила сідниці. А у сторісі красуню розмістила ще гарячіші кадри, прикривши оголені груди руками.

Додамо, що Аліна Байкова часто знімається у провокативних фотосесіях і не соромиться відверто демонструвати тіло.

Шанувальники були приголомшені новими фото і написали чимало компліментів у коментарях.

"Ти дуже небезпечна", "Неймовірна і сексуальна", "Ти дуже гаряча", Фігура мрії", "Ти виглядаєш надзвичайно", – пишуть користувачі у мережі.



Аліна Байкова / Instagram / @alina_baikova



Аліна Байкова / Instagram / @alina_baikova



Аліна Байкова / Instagram-Stories / @alina_baikova

Аліна Байкова / Instagram-Stories / @alina_baikova

Що відомо про Аліну Байкову?Дівчина народилась та жила в Кропивницькому, поки одного разу її не помітила власниця місцевого модельного агентства. Тоді Аліна працювала в кафе офіціанткою. Згодом дівчина розпочала кар’єру моделі й спочатку поїхала в Китай. Зірка подіумів крокувала найкращими показами світу та навіть мала близькі відносини з Леонардо Ді Капріо, хоча стверджувала, що у неї з ним лише дружба.