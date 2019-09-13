Аліна Гросу назвала суму, яку витратила на святкування весілля в Італії

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, вийшла заміж ще на початку червня. Проте про суму, в яку обійшлося їй пишне святкування в Італії, заговорила лише днями у програмі "Слава +". Тож, скільки тисяч євро довелося витратити на гуляння з нагоди одруження – читайте далі.

24-річна Аліна Гросу стала гостею нового випуску "Слава +", яке традиційно виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. Під час розмови ведучий Слава Дьомін не міг не заговорити про пишне весілля зірки, яке відбулося в червні 2019 року.

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Нарешті новоспечена дружина зізналася, яку суму витратила її сім'я на гучне святкування в Італії. Варто додати, що раніше на питання про весільні витрати батько Аліни Гросу відповів, що це дороге задоволення, але для доньки їм не шкода абсолютно ніяких коштів.

За словами співачки, гуляння у сонячній Італії обійшлися у суму менше, ніж 100 тисяч євро.

Замок коштує для приїжджих людей близько 20 тисяч євро, але ми витратили 8 тисяч, тому що у нас є друзі в Італії. Відносно їжі – 70 євро на людину, тобто 7 тисяч євро за все. Алкоголь нам дозволили свій, а це найдорожча ланка витрат ... загалом приблизно було витрачено 10 тисяч на алкоголь,

– зазначила Аліна Гросу.

Після цього співачка додала, що проживання її гостей також обійшлося дешевше, ніж могло б. Їм вдалося домовитися з друзями, які є власниками готелю, тому одна доба коштувала близько 120 євро зі знижкою. Загалом номери бронювали лише на дві доби. А от оренда літака, яким гості прибули на весілля, обійшлася у 10 тисяч євро.

Не завжди потрібно мати дуже багато грошей, щоб зіграти весілля. Але так, це дуже дороге весілля, як для звичайної людини – мене,

– зізналася 24-річна Аліна Гросу.

Варто додати, що за день святкування артистка змінила 4 сукні, над якими працювали в салоні її тітки, що розташований у Чернівцях. Кожна з них була унікальною і створеною спеціально для зіркової нареченої.

Дивитися повний випуск "Слава +" з Аліною Гросу: відео