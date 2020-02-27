Аліна Гросу презентувала еротичний кліп на нову пісню: відео

Популярна виконавиця Аліна Гросу продовжує дивувати прихильників пікантними роботами. Зірка презентувала пристрасний кліп на нову композицію "Арестован".

Відома співачка Аліна Гросу, яка виступає під псевдонімом GROSU, сьогодні, 27 лютого, презентувала довгоочікувану відеороботу на трек "Арестован". Еротичне відео артистка опублікувала на своєму ютуб-каналі.

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На ролику Аліна позує разом із російським актором Романом Полянським, який вже не раз брав участь у її проєктах. Цього разу Роман також виступив як режисер і продюсер кліпу.

Знаю, як багатьом полюбився наш тандем з Ромою Полянським, мої роботи з ним досі залишаються обговорюваними і бажаними. Ми вирішили не зупиняти нашу співпрацю,

– написала Гросу у публікації в інстаграмі.

Сюжет кліпу навіяний історією про Бонні та Клайда. У ньому показана детективна історія про бандитські пристрасті зі смаком крові. Найбільш спекотним є момент, коли пара не стримує своїх емоцій та віддається пристрасті, кохаючись у салоні ретроавтомобіля. Робота знята у чорно-білих кольорах.

На відео можна побачити Аліну в червоному вбранні та капелюху. Пристрасті їй також додає червона помада на губах.

Аліна Гросу – Арестован: дивитись відео онлайн