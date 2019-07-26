Аліна Гросу презентувала романтичний кліп "Непобедима", знятий на її весіллі: відео

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Аліна Гросу – Непобедима – текст пісні та відео кліпу з весілля
Аліна Гросу презентувала кліп "Непобедима": відео / Instagram / @alina_grosu

Співачка Аліна Гросу, яка тривалий час живе в Росії, вийшла заміж за таємничого Олександра 23 червня. Церемонія одруження пройшла у мальовничій Італії, де пара не тільки обмінялась клятвами, але й зняла новий кліп для артистки. У ролик "Непобедима" ввійшли ексклюзивні кадри з весілля закоханих.

Як відомо, всього за тиждень після весілля Аліна Гросу презентувала свою ліричну пісню, яку присвятила коханому. Тоді зірка змонтувала lyric-відео з ексклюзивними кадрами їхнього одруження. Зокрема, Аліна Гросу засвітила знімки з розпису в Москві та підготування нареченої до виходу до вівтаря.

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Сьогодні ж, 26 липня, на YouTube-каналі зірки відбулась довгоочікувана прем'єра кліпу "Непобедима". Аліна Гросу та її наречений Олександр спеціально прилетіли до Італії завчасно, щоб зробити романтичні кадри. У ролику артистка постала у своїх чотирьох весільних вбраннях та двох сукнях, обраних спеціально для ролика. Закохані не тільки показали неопубліковані кадри з їхньої церемонії, але й приголомшливої поїздки до Венеції. 

Ми з Сашею прилетіли до Італії раніше всіх, щоб відзняти досить матеріалу для нашого спільного кліпу. Було дуже складно бігати під гарячим італійським сонцем в пишному вбранні. І це перший кліп, в якому знявся мій коханий,
– поділилась Аліна Гросу. 

Співачка зізналась, що задоволена результатом зйомок, адже кліп "Непобедима" вийшов дуже чуттєвим. У коментарі Аліна Гросу навіть згадала про майбутніх дітей, яким залюбки покаже цей ролик. 

"Кліп вийшов настільки зворушливим і особистим, що я щоразу плачу під час його перегляду. Буде що показати нашим дітям", – додала Аліна Гросу. 

Дивіться кліп Аліни Гросу на пісню "Непобедима": чуттєве відео

Аліна Гросу – "Непобедима": текст нової пісні

Посмотри на меня, как тебе кажется,
Кто же я, пульсом под пальцами.
Я твоя, в этот миг начинается
Наша история.

Найду в себе заново глаза в твои
И сердце напомнит океаны любви.
Со мной в унисон дыши,
Ты мне скажи.

Приспів:

Как это красиво, когда ты плачешь,
Я слёзы твои заберу на удачу.
Лети выше неба, ты не разобьешься,
Ты не победим когда ты смеешься.

Я тебя не отдам самым холодным
И злым ветрам, нас не поделят на пополам.
Ты с моим миром сливаешься,
Ты догадаешься сам.

Найду в себе заново глаза в твои
И сердце напомнит океаны любви.
Со мной в унисон дыши,
Ты мне скажи.

Приспів

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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