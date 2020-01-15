Аліна Гросу приголомшила прихильників новою зачіскою: яскраві фото

Українська виконавиця Аліна Гросу, яка вже багато років живе і працює в Росії, продемонструвала новий імідж. Результатом дівчина поділилася на своїй інстаграм-сторінці. Для прихильників артистки такий образ став дуже неочікуваним.

Зірка позувала в приміщенні стилю лофт. Для цієї фотосесії обрала блискучу сріблясту сукню та зробила акцент на вирізі у зоні декольте. Ніжний макіяж додає особливого шарму до її образу, проте вся увага прикута до нової зачіски співачки. Аліну Гросу на цих знімках можна побачити з рівною гривкою, а решта волосся локонами гарно спадає на плечі. Прихильники були приголомшені такою зміною співачки, проте це всього лишень перука, яка була потрібна для фотосесії.

Читайте також: Ксенія Мішина дозволила сину кардинально змінити імідж: фото

Сама співачка не прокоментувала свій образ, а в публікації під фото написала: "Свята завершуються… починається плідна праця. Із найближчого, у нас прем’єра, яка, думаю, зайде кожному. І заарештує ваші серця".

Раніше Аліна Гросу опублікувала фото, на яких її можна побачити зі звичною зачіскою, ніжним макіяжем та у мережевній сукні і білих чоботах. Тому експеримент з гривкою співачка зробила лише для однієї фотосесії.