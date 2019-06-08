Аліна Гросу вийшла заміж: співачка, яка живе в Росії, показала перші фото

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Аліна Гросу вийшла заміж
Аліна Гросу вийшла заміж / Instagram / @alina_grosu

Українська виконавиця Аліна Гросу, яка вже протягом кількох років живе і працює в Росії, одружилась. Узаконення стосунків відбулось ще 1 червня, але Гросу вирішила повідомити про це сьогодні, 8 червня, у день свого народження.

Романтичні фото Аліна Гросу залишила на своїй сторінці Instagram та зізналась, що зустріла 24 рік життя в статусі заміжньої жінки.

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Можна сказати, коханий прийняв мене в свою сім'ю і подарував мені її до мого дня народження! Тепер я точно буду говорити, що моє серце не вільне! В ньому є багато-багато любові... Оскільки рідних людей / членів сім'ї у мене стало в два рази більше,
– йдеться в повідомленні.

Щоб попередити всіх шанувальників, російська гастролерка додала, що весілля – ще попереду, і воно відбудеться в Італії. А поки, Аліна Гросу відзначає своє день народженні п'є келих шампанського за те, "щоб цей рік був ще кращим".

На панорамних фото, зроблених, скоріш за все, у Москві, Аліна одягнута в ніжній максі-сукні білого кольору, яке підв'язане пояском. Плечі у "весільній" сукні ледь приспущені, а довгі рукави у формі ліхтариків прикрашені мереживними орнаментами. Для зачіски Гросу обрала розпущене волосся з легкими локонами та ніжною косичкою з вплетеними квітами, а її весільний букет складався з білих півоній.


Аліна Гросу вийшла заміж / Instagram / @alina_grosu

Її ж обранець, обличчя якого вона перестала приховувати, але так і не вказала його ім'я чи прізвища, обрав чорний класичний костюм з білою сорочкою.


Аліна Гросу вийшла заміж / Instagram / @alina_grosu

 

Відомо, що пропозицію одруження коханий Аліни Гросу зробив їй навесні, а вже на початку травня співачка відзначила гучний дівич-вечір.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#isaidyes ?

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини Росії Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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