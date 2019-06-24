Аліна Гросу влаштувала пишне весілля в Італії: перші фото із зірковими гостями

Українська співачка Аліна Гросу, яка вже багато років живе та працює в Росії, зіграла весілля зі своїм обранцем в Італії в розкішному помісті Villa Arvedi. На святкуванні були присутні такі зірки, як Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Катя Осадча, Павло Зібров та Віталій Козловський.

Ще раніше 24-річна Аліна Гросу зізнавалась, що спочатку планує узаконити стосунки в Москві, а вже через певний час поїхати в Італію, щоб там влаштувати свято. Так і сталось. На початку червня вона організувала офіційну частину, де не лише отримала статус дружини, а й вперше на романтичних кадрах показала свого коханого. Але його ім'я та статус далі воліє приховувати.

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Тепер же стало відомо, що минулими вихідними, 23 червня, в Італії відбулось грандіозне святкування. Для весільної церемонії Аліна Гросу обрала білосніжну сукню з пишною спідницею та ніжною зоною декольте, що плавно переходило у мереживні рукави. Її образ завершили пишна фата та корона. Вже ввечері, коли вечірка була в самому розпалі, вона змінила сукню на друге весільне вбрання – приталене блискуче плаття з плащем-накидкою. Дівчина також змінила зачіску та фату.



Весілля Аліни Гросу / Instagram / @bilyk_iryna



Друга весільна сукня Аліни Гросу / Instagram / @svitsketv

Щодо гостей, то окрім родичів на святі перебували хресна Гросу Ірина Білик та її екс-партнер Дмитро Коляденко, співак Віталій Козловський та його менеджерка Юлія Бакуменко, артист Павло Зібров. На подію також прибула і українська ведуча Катя Осадча, яка взяла в Аліни Гросу бліц-інтерв'ю для "Світського життя" прямо на місці події.

Варто додати, що перед весіллям наречені та їхні гості теж вдосталь повеселились та показали в Instagram декілька спільних фото.