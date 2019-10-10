Аліна Гросу зізналась, що ледь не загинула під час зйомок нового кліпу: відео

Співачка Аліна Гросу приголомшила мережу відвертим зізнанням. Артистка заявила, що під час зйомок кліпу "Луна" вона ледь не втопилась. Врятував зірку її чоловік Олександр.

Прем'єра нового кліпу Аліни Гросу відбулась 10 жовтня на її ютуб-каналі. Артистка розповіла, що у ролику "Луна" вона хотіла показати історію дівчини, яка переживає розрив із коханим. За задумом режисера, Аліна Гросу перебувала весь час у воді, наспівуючи слова ліричного треку.

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Кожен з нас переживав розлуку, розставання, втрати... В такі моменти виникає непереборна потреба поділитися з кимось про свої переживання. У цьому ролику героїня кліпу виливає душу своєму другу – місяцю, який на той момент виявився єдиним, хто підтримав у важку хвилину,

– пояснила Аліна Гросу задум ролика.

Однак ефектний кліп міг став останньою роботою співачки. Під час зйомок Аліні Гросу довелось працювати у воді упродовж 14 годин. Внаслідок втоми Аліна Гросу знепритомніла та ледь не потонула. Учасники зйомки вирішили, що це драматична гра співачки, тому тільки її чоловік кинувся на порятунок.

"Вкінці знімального дня я була настільки знесилена, що ледь не потонула, захлинувшись водою. Занурення мого тіла на дно всі сприйняли трюком і продовжували спостерігати, як я лежу і не подаю ознак життя. Слава Богу, мій чоловік Саша відчув недобре і кинувся рятувати мене", – поділилась Аліна Гросу.

Дивіться новий кліп Аліни Гросу "Луна": відео

Аліна Гросу – не єдина артистка, яка ледь не загинула під час знімального процесу. Так, у вересні 2019 року Оля Цибульська розповіла, що ледь не впала з даху під час фотосесії. Зйомку для журналу "Наталі" проводили на даху "ЦУМу". Після кількох годин, проведених під палючим сонцем, Оля Цибульська ледь не зомліла та не впала з даху.