Аліна Гросу змінила 6 суконь в день свого весілля: неймовірні деталі і фото

Співачка Аліна Гросу, яка проживає та виступає у Росії, продовжує підкорювати мережу романтичними кадрами зі свого італійського весілля. Артистка опублікувала чергові фото, на яких можна детальніше розгледіти її шість суконь та кімнати старовинного маєтку.

Відповідні світлини з'явились на Instagram-сторінці Аліни Гросу. Спершу артистка вирішила показати рідкісне фото зі своїми батьками, на якому позує разом із нареченим Олександром.

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"Найрідніші", – зворушливо написала Аліна Гросу під фото.



Аліна Гросу з батьками та чоловіком / Instagram / @alina_grosu

Окрім цього, Аліна Гросу похизувалась своїм вбранням нареченої. Як виявилось, розкішна біла сукня з розшитими рукавами та пишним низом була не єдиною в артистки. До сонячної Італії вона взяла із собою 6 виробів від київського салону Feya Bridal. За словами представників бренду, вся їхня команда працювала на створення різних образів для Аліни Гросу, які постануть не тільки на весільних фото, але й в новому кліпі.

Аліна Гросу міряла ті сукні, які вже є в салоні, але не було бажання повторюватись і одягати вбрання такого ж фасону, що і в когось. Сукні шились під її розмір та спеціально на замовлення після перегляду ескізів. Навіть всі вишивки були створені виключно для неї,

– розповіла представниця Feya Bridal.

Також в ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 представники весільного салону розповіли, що Аліна Гросу приїжджала до Києва для примірки та замовлення образу нареченої. Вона обрала два кольорові плаття для кліпу та кілька весільних. Це підтвердила і сама артистка.

"В нареченої було 6 суконь. Вони їхали до Італії на тиждень, тому планували там знімати кліп на весільну тематику, відтак були вбрання у кольорі – блакитні і пудрові. Планувалось, що вона вбере одну сукню в день самої церемонії, а на розпис, коли батько її вів до вівтаря – другу. На вечірку в ресторані та спеціально для розрізання торта вона обрала інші сукні. Окрім цього, для виконання своїх пісень Аліна вибрала легке і зручне вбрання, в якому планувала красуватись на наступний день після весілля", – поділилась менеджер Feya Bridal.



Розкішне весілля Аліни Гросу / Instagram / @alina_grosu

Що відомо про весілля Аліни Гросу?

Як відомо, 24-річна Аліна Гросу спершу планувала вийти заміж у Москві, однак згодом змінила своє рішення. Зірка обрала колоритну Італію, куди й запросила зіркових гостей. І хоч у мережі вже з'явилось чимало романтичних світлин, знайомити громадськість із чоловіком Олександром Аліна Гросу не поспішає. Відтак і досі не відоме ані прізвище обранця співачки, ані місце його роботи.

Перед урочистою церемонією Аліна Гросу та її чоловік Олександр узаконили свої стосунки, після чого взялись до деталей планувати весілля. Пара замовила старовинний палац Villa Arvedi, розташований у передмісті італійської Верони. За підрахунками ЗМІ, тільки оренда маєтку на 6 годин обійшлась нареченим у 10 тисяч євро, а частування гостей – в щонайменше в 250 євро за людину.

На своє весілля Аліна Гросу запросила чимало знаменитостей. Зокрема, телеведучу Катерину Осадчу, зіркову хресну Ірину Білик та її екс-партнера Дмитра Коляденка, співака Віталія Козловського та його менеджера Юлію Бакуменко, артиста Павла Зіброва.