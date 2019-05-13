Аліна Кабаєва народила двійню: що відомо про стосунки спортсменки з Путіним

Іноземні ЗМІ 13 травня облетіла неочікувана звістка, яка поки що не має офіційного підтвердження – олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва народила двійню від Володимира Путіна.

Згідно з інформацією інсайдерів видання dom2life, Кабаєва стала мамою 7 травня і народжувала у Москві – у центрі акушерства і гінекології імені Кулакова. На час її перебування у клініці весь поверх, на якому розташовувалась її VIP-палата, переселили у кімнати на інших поверхах. Імена немовлят, батька дітей та й взагалі факт їхньої появи тримають у секреті. Одна з помічниць Кабаєвої зазначила, що команда колишньої спортсменки не коментує жодних чуток.

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Стала Кабаєва матір'ю, чи ні, але російській спортсменці вже давно приписують роман з керманичем Кремля, тому ми вирішили пригадати, що раніше вже згадувалось у ЗМІ про їхній ймовірний роман.

Особисте життя Аліни Кабаєвої

Аліна Кабаєва народилась 12 травня 1983 року в столиці Узбекистану, Ташкенті. Виховання у спортивній сім'ї особливо позначилось на юній дівчинці, адже її батько був відомим футболістом, а матір займалась баскетболом. Після майже 25 років спортивної кар’єри дівчина подалась у політику, відтак, зав’язала тісніші зв'язки з російськими керманичами країни.

Протягом трьох років (2002-2005) в ЗМІ подейкували про роман Кабаєвої з капітаном міліції Давидом Муселіані, який був старшим від неї на 14 років. Розвиток відносин дійшов аж до весілля, а про деталі підготувань сама ж Аліна вперше розповіла в інтерв'ю журналу "Сім днів" у 2004 році. Вже у 2006 році вона розійшлась з коханим, назвавши це двосторонньою згодою. У липні 2013 року в інтерв'ю журналу "Великий спорт" Кабаєва заявила, що у неї немає дітей.



Аліна Кабаєва і Давид Муселіані

Зв'язок з Володимиром Путіним

Про можливі любовні стосунки Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої російські та іноземні ЗМІ неодноразово згадували у своїх матеріалах, інколи навіть зазначаючи, що спортсменка є начебто матір'ю його двох позашлюбних дітей. У квітні 2008 року світ вперше облетіла новина, що в Аліни Кабаєвої та тодішнього Президента РФ Володимира Путіна планується весілля. Така інформація з'явилась у виданні "Московский корреспондент". Цю статтю передрукували такі імениті світові ЗМІ, як Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Реакція самої Кабаєвої та Путіна не забарилась: прес-секретар спортсменки зажадала спростування інформації, а сам Путін на прес-конференції в Сардинії всього за тиждень після публікації запевнив, що в цій історії "немає жодного слова правди".

Вже через декілька днів після публікації власник видання "Московский корреспондент" Олександр Лебедєв закрив його, пояснюючи цей крок нерентабельністю газети. А іноземний сайт The Daily Beast, посилаючись на невідомі джерела, в той же час стверджував, що видання припинило своє існування за дзвінком кремлівських спецслужб. Про стосунки можливих коханців згодом написали у виданнях New York Post і Paris Match. Документальним підтвердження таємних стосунків став маршрутний лист, наданий покійним журналістом Борисом Нємцовим у Замоскворецький суд Москви 31 січня 2011 року. Там стверджувалось, що у 2008 році рейсом приватного літака Dassault Falcon 20 бізнесмена Геннадія Тимченка в Сочі (там перебував Путін) доставили Кабаєву і ще кількох друзів Путіна.



Володимир Путін та Аліна Кабаєва

Вдруге про зв'язок Кабаєвої та Путіна написали у березні 2015-го. Тоді стало відомо, що у VIP-клініці Святої Анни в Швейцарії, згідно з інформацією місцевої газети Neue Zürcher Zeitung, Кабаєва народила дитину. Цю ж інформацію спортсменка не спростовувала. Але прес-секретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков одразу спростував повідомлення, які з'явились у швейцарських ЗМІ, що Кабаєва народила дитину, а батьком дитини є Володимир Путін. У травні того ж року Аліна вперше з'явилась на публіці після можливих пологів на фестивалі художньої гімнастики. Разом з тим, у 2015 році Кабаєва засвітилась з обручкою під час поїздки у невизнану Південну Осетію.

Щодо Президента РФ Володимира Путіна, то у червні 2013 року він оголосив, що розлучається зі своєю дружиною Людмилою після майже 30 років шлюбу. У спільному шлюбі в них народилось двоє дітей – Марія (34 роки) і Катерина (32 роки).

Спортивна кар'єра Аліни Кабаєвої

Ще в 4 роки вона почала займатись художньою гімнастикою і в свої 12 переїхала до Москви, щоб під професійним наставництвом здобувати успіхи в спортивній сфері. Відтак, її першим тренером була знаменита російська тренерка з художньої гімнастики Ірина Вінер, яка є заслуженим тренером Росії та героєм праці РФ. Іншим наставником для юної Аліни Кабаєвої стала Віра Шаталіна, яка у 1990-х була однією з офіційних тренерів старшої збірної Росії з індивідуальної художньої гімнастики. Жінка навчала найкращих спортсменів Росії, які здобували перші місця на Олімпійських іграх та Чемпіонатах світу.



Аліна Кабаєва на спортивних змаганнях

Спортивні перемоги

Вже за рік тренувань під професійним наставництвом у 1996 році Аліна дебютувала за збірну Росії з художньої гімнастики і виступила на юніорських змаганнях в Японії. Після цього її спортивна кар'єра різко пішла в гору. У 2000 році в Сіднеї і в 2004 році в Афінах вона здобула свої перші перемоги на Олімпійських іграх в індивідуальному багатоборстві.

Також стала дворазовою абсолютною чемпіонкою світу (1999 і 2003), п'ятиразовою абсолютною чемпіонка Європи (1998-2000, 2002, 2004) та шестикратною абсолютною чемпіонкою Росії (1999-2001, 2004, 2006-2007).

Спортивні і державні нагороди

За досягнення зірку російського спорту нагородили престижною державною відзнакою – заслуженим майстром спорту Росії. Окрім цього, Аліна Кабаєва вже у 18-річному віці була нагороджена орденами Дружби (2001) і "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2005), а також Почесною грамотою Президента Російської Федерації (2013).



Володимир Путін вручив Аліні Кабаєвій орден "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня у 2005 році

Допінг-скандал та завершення кар'єри

Окрім великої кількості досягнень Кабаєва ставала учасницею чималих скандалів. У 2001 році на піку її кар'єри після допінг-тесту на Іграх доброї волі 2001 року в Австралії в її організмі виявили фуросемід – лікарський засіб, який має здатність швидко виводити з організму допінг-препарати та скидати зайву вагу. Відтак Кабаєву та її напарницю по збірній Росії Ірину Чащину запідозрили у вживанні допінгу, через що їх було дискваліфіковано на 2 роки у спортивних змаганнях, а результати на Іграх доброї волі та чемпіонаті світу 2001 року, де Кабаєва стала чемпіонкою, були анульовані.

У 2007 році вона завершила спортивну кар'єру, а також закінчила Московський державний університет сервісу, здобувши кваліфікацію фахівця в галузі спортивного менеджменту. У 2009 році закінчила Санкт-Петербурзький державний університет фізичної культури імені П. Ф. Лесгафта. Варто додати, що обидві освіти – заочні. Вже в останні роки спортивної кар'єри Кабаєва робила перші кроки у великій політиці РФ.



Аліна Кабаєва після спортивної кар'єри подалась у велику політику

Вже з 2001 по 2005 рік вона була членом Вищої ради партії "Єдина Росія", а з 2005 по 2007 – активним діячем Громадської палати Російської Федерації. З 2007 року (коли Кабаєва завершила спортивну кар'єру) по 2014 рік Аліна була депутатом Державної думи Федеральних зборів РФ 5-го та 6-го скликань. У 2014 році очолила раду директорів холдингу "Національна Медіа Група" (яка володіє пакетами акцій петербурзького "П'ятого каналу", РЕН ТВ, газети "Известия", радіостанції "Російська служба новин" і "Першого каналу"), а у 2016 стала головою ради директорів ЗАТ "Спорт-Експрес". Додатково, дівчина є головою "Благодійного фонду Аліни Кабаєвої", який займається благоустроєм низки регіонів.

Окрім цього, деякий час Кабаєва була телеведучою на російському "П'ятому каналі", знімалась у фільмах та кліпах, а також неодноразово ставала зіркою обкладинок відомих глянців. У 2014 році в журналі "Огонек" зайняла 8 місце в рейтингу "100 найвпливовіших жінок Росії".