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Аліна з "Холостяка-10" розповіла, як реагує на критику дівчат щодо дитячої поведінки на проєкті

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Аліна з "Холостяка-10" розповіла, як реагує на критику
Аліна з "Холостяка-10" розповіла, як реагує на критику / Instagram / @lionilal

Учасниця найромантичнішого шоу "Холостяк-10", яка покинула проєкт минулого тижня, отримала чи не найбільше критики від дівчат за свою дитячу поведінку. 24-річна Аліна зізналася, що не сприймає ці слова серйозно та відчуває себе значно старшою, адже має багатий життєвий досвід.

У 9-ому випуску "Холостяка-10" шоу покинула Аліна, яка вже встигла закохатися у Макса Михайлюка. Дівчина відповіла на найпопулярніші питання глядачів у відвертому інтерв'ю, яке з'явилося на офіційній інстаграм-сторінці проєкту. Одне з найпікантніших питань стосувалося критики конкуренток щодо її дитячої поведінки. Проте Аліна не згодна з численними зауваженями на її адресу. 

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Аліна була дівчиною з бездоганною репутацією в очах Максима, проте інші учасниці неодноразово піддавали її критиці. Всі негативні коментарі стосувалися насамперед того, що юна конкурентка не готова до серйозних стосунків. Вони вважали, що Аліні варто подорослішати, аби бути поряд з таким чоловіком, як Макс. 

Проте сама ж Аліна реагує на таку критику спокійно та вважає її необгрунтованою. Дівчина наголошує, що жодна з інших учасниць не стала для неї подругою та не зуміла зрозуміти її сутність. Вона переконана, що краще за неї говорять її здобутки та прямолінійність, а доводити щось вона не збирається. 

Вони мене взагалі не знають, тому судити, дитина я чи ні, вони не можуть. Я вважаю, що людина може сприймати лише те, чим наповнена вона сама. Іноді за цими серйозними обличчями нічого не стоїть і відчуваю я себе на всі 50, якщо чесно. Адже того досвіду і мудрості в мене стільки, що її можна було розділити між всіма дівчатами,
– зауважила Аліна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впевнені, всі чекали цього відео - як склалася доля Аліни (@lionilal ) після участі у реаліті #Холостяк На самоізоляції дівчина вдома записала відео, де відповіла на всі популярні питання стосовно проєкту та свого життя Тобі ж потрібно тільки #ЗалишатисяВдома та подивитися інтерв'ю просто зараз P.S. Не забудь написати щось у коментарях. P.P.S. Бажано, щось приємне #СТБ #МожливоВсе

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Крім того, ексучасниця "Холостяка-10" зізналася, що попередня участь у реаліті-шоу "Х-фактор" жодним чином не посприяла її впевненішій позиції на проєкті. Попри телевізійний досвід, Аліні було складно як морально, так і фізично. Загалом, дівчина вдячна шоу за те, що змогла зрозуміти себе краще та познайомилася з величезною кількістю професіоналів, які працюють за кадром. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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