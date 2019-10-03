Алісії Вікандер – 31: найвідоміші фільми за участю оскароносної акторки

Шведська кіноакторка Алісія Вікандер у 31 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Зірка вже зіграла у десятках кінострічок, що отримали чималий успіх у світі.

Не дивно, що Алісія Вікандер отримала визнання та досягла успіху, адже вона змалку вчилась у матері акторської справи. Вже у 13 років зірка дебютувала на телеекрані та згодом вийшла на сцену Гетеборзької опери, де вперше зіграла роль у мюзиклі. Після закінчення Королівської балетної школи у Швеції Алісія Вікандер вперше знялась у фільмі "Дощ", де зіграла роль танцівниці.

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Згодом акторку почали запрошувати у рейтингові фільми, які й принесли їй всесвітню славу. За талановиту гру Алісія Вікандер отримала найпрестижнішу премію Оскар. У день народження голлівудської акторки журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які фільми були знаковими у творчості талановитої знаменитості.

"Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" (2018)

Найновішою кінороботою Алісії Вікандер є роль Лари Крофт в новій частині пригодницького фільму. У бойовику акторка ефектно постала перед прихильниками, показавши свою відмінну фізичну форму.

Дивіться трейлер до фільму "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" (відео):

"Дівчина з Данії", (2000)

Найуспішнішою роллю акторки була участь у фільмі "Дівчина з Данії", де вона зіграла Гердер Вегенер. Реальна історія про шведського художника, що першим наважився на зміну статі, була драматичною та дуже проникливою. За геніальну гру Алісія отримала премію "Оскар" та "SAG Awards".

Дивіться трейлер фільму "Дівчина з Данії" (відео):

"Світло між двох океанів" (2016)

Зворушлива історія подружжя, що не може мати дітей та випадково знаходить немовля, підкорила Венеційський кінофестиваль. Алісія Вікандер, що зіграла головну роль у кінострічці, виглядала дуже переконливо у кадрі, – це відзначили кінокритики в Італії.

Дивіться трейлер фільму "Світло між двох океанів" (2016):

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"Ex Machina" (2016)

Не менш переконливо Алісія Вікандер зіграла у науково-фантастичному фільмі режисера Алекса Гарленда. Акторка неперевершено зіграла першого у світі робота.

Дивіться трейлер до фільму "Ex Machina" (відео):

"Агенти А.Н.К.Л." (2015)

Алісія Вікандер також зіграла головну роль в ефектному бойовику Гая Річі "Агенти А.Н.К.Л.". Акторка з легкістю перевтілилась у подвійного агента та заворожила всіх відмінним почуттям гумору і якісною грою.

Дивіться трейлер до фільму "Агенти А.Н.К.Л." (відео):