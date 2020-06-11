Ведуча проекту "Топ-модель по-українськи", який випускає Новий канал, Алла Костромічова – далеко не новачок у модельному бізнесі. Жінка професійно займається моделінгом більше десяти років і, здається, знає про нього все. Наприклад, чи дійсно більшість моделей – наркозалежні.

Тому супермодель вирішила розповісти, як в модельному бізнесі йдуть справи з наркотиками.

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По-перше, не треба піддаватися стереотипам і судити про індустрію по фільму "Джіа" (біографічна драма про манекенницю Джію Марі Каранджи, яка була залежна від наркотиків і померла від СНІДу в 26 років, – LifeStyle 24). По-друге, люди переоцінюють богемність цієї професії та доступність наркотиків,

– зазначила Алла.

Сама Алла, до речі, наркотики не пробувала і не збирається. Навіть алкоголь модель практично не вживає.

"Не забувайте, що шкідливі звички відображаються не тільки на зовнішності, але і на здоров'ї", – нагадала Костромічова.



Алла Костромічова розповіла, чи є місце наркотикам в модельному бізнесі / Пресслужба Нового каналу