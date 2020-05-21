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Алла Костромічова розкрила свої гонорари: скільки заробляє іменита модель

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Алла Костромічова розкрила суми своїх гонорарів
Алла Костромічова розкрила суми своїх гонорарів / Instagram / @alla

Успішна українська модель досягла приголомшливого успіху у світовій фешн-індустрії та стала зіркою на українському телебаченні. Алла Костромічова зізналася, що така популярність приносить їй шалені доходи. Так, її поява на модному показі або в кадрі коштує від півтори до двадцяти тисяч доларів.

Про свої статки Алла Костромічова розповіла в інтерв'ю для програми "Слава+", яка виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Знаменитість наголосила, що для того, аби отримувати великий дохід у модельному бізнесі, необхідно побудувати успішну кар'єру та здобути своє ім'я серед тисяч конкуренток. Для одних вже перші контракти стають по-справжньому прибутковими, а на бюджеті інших – позначаються лише втратами. 

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Так, Алла Костромічова за один модний показ заробляє від півтори до трьох тисяч доларів – від 40 до 80 тисяч гривень, а поява її обличчя у рекламній кампанії бренда коштує замовникам 20 тисяч доларів – понад півмільйона гривень. 

У той же час знаменитість зізналася, що моделі, як і всі підприємці, сплачують податки та змушені частину зароблених коштів ділити з модельною агенцією, з якою уклали контракт. Так, манекенницям залишається лише близько 40-30 відсотків гонорару. Крім того, за зйомки для обкладинок глянців моделі не отримують прибуток, адже таким чином збагачують не власний бюджет, а портфоліо для майбутньої кар'єри. 

Алла Костромічова розкрила свої гонорари: дивіться відео онлайн 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle
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